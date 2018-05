Stáhněte si zdarma hru Flame in the Flood od autorů Bioshocku

Obchod Humble Budnle dočasně nabízí zdarma ke stažení hru Flame in the Flood, která se jinak běžně prodává za zhruba 300 korun.



Za hrou stojí nezávislé studio The Molasses Flood složené z veteránů, kteří stáli za úspěchem her jako Bioshock nebo Halo 2. S nimi však Flame in the Flood příliš společného nemá. Jde totiž o roguelike hru na přežití v procedurálně generovaném světě postapokalyptické Severní Ameriky. S dívkou a jejím psem se plavíte po řece na voru a musíte se starat o její potřeby jídla, spánku či oblečení. To vše v nádherné grafice a za doprovodu nádherné hudby Chucka Raganga z kapely Hot Water Music.

Hra si vysloužila u kritiků značně nevyrovnaná hodnocení, která se pohybovala v rozmezí 4/10 až 9/10. Akce trvá do soboty 12. 5. sedmi hodin večer.