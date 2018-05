Vývojáři For Honor slibují na E3 velké oznámení

Ačkoliv akce For Honor ztratila krátce po vydání významnou část uživatelské základy a chyběly dedikované servery, Ubisoft nakonec mnohé napravil a svým pojetím „hry jako služby“ přilákal hráče zpět. A tvůrci příští měsíc na E3 slibují velké oznámení, za čímž by mělo být více než jen odhalení nového hrdiny. Nepravděpodobné je ovšem i oznámení druhého dílu, spíše by to mohla být větší expanze.

For Honor