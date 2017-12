Na prsa se nesahá. Vývojáři odstranili ze hry kontroverzní animaci

Firma Ubisoft se o svojí středověkou bojovku For Honor (naše recenze) příkladně stará a i po několika měsících od vydání do ní stále přidává nový obsah. Ne všechen se však setká s kladným přijetím.

Nová animace pro postavu Valkýry vzbudila podle jejích autorů až příliš veliký rozruch, a byla proto ze hry zase rychle odstraněna. O co jde? Ženská bojovnice v ní svého soupeře propíchne oštěpem, ten přepadne dopředu, přičemž chytí svou protivnici za prsa. Přestože má v břiše oštěp, zareaguje omluvným gestem, což však Valkýru neobměkčí a dorazí ho kopancem do slabin.

Ubisoft se omluvil s tím, že se animace do hry dostala omylem, aniž by prošla klasickým schvalovacím procesem a rychle přispěchal s její opravou. V ní se nebožák místo prsou chytne Valkýřina štítu, není mu to však nic platné a ránu do slabin obdrží tak jako tak. Tímto krokem Ubisoft naštval i ty hráče, kterým původní scéna přišla vtipná a nyní se mluví o zbytečné cenzuře. Na obě animace se můžete podívat na přiložených videích.