Stahujte zdarma PC verzi startovní edice středověké řežby For Honor

For Honor je brutální akce v kulisách středověku, v níž mezi sebou bojují rytíři, vikingové a samurajové. Základem jsou tři střehy, z nichž podnikáte výpady a blokujete. V recenzi jsem kritizoval absenci dedikovaných serverů i málo obsahu, tvůrci si ovšem vzali připomínky hráčů k srdci a na hře ještě dost zapracovali.

Zdarma si můžete stáhnout startovní edici hry, v níž jsou k dispozici všechny mapy i herní režimy. Liší se ovšem dostupnost hrdinů: zpřístupněno jich je pouze šest, z toho jen tři plně. Zbytek je třeba odemknout hraním, což je na dlouho, nebo skutečnými penězi.

Ke stažení a hraní hry je potřeba klient Uplay. Hru si po přihlášení můžete přidat do své knihovny na této adrese. Akce končí v neděli 17. června. Na konzolích i PC pak běží akce, kdy je standardní edice k mání se slevou 75 procent.

Co se týče budoucnosti For Honor, Ubisoft v rámci herního svátku E3 2018 odhalil nový obsah. Dosud největší rozšíření se jmenuje The Marching Fire a vyjde 16. října. Zahrnuje Čínu jako novou frakci, čtyři nové hrdiny a nový režim Breach, což je dobývání hradu. Na ukázku se podívejte níže.