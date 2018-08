RECENZE: Přídavek Canny Valley pro Fortnite potěší fanoušky příběhu

Jako asi většina lidí, Fortnite jsem začal hrát kvůli módu Battle Royale, hlavně proto, že jej tou dobou už hrála drtivá většina mých přátel. Bylo prostě nevyhnutelné jej nakonec vyzkoušet s nimi, abych zjistil, co přesně na této hře všichni mají. A byla to dobrá zábava, připadal jsem si však poněkud nešikovný, obzvláště v rámci „stavebních mechanismů“.

Když jsem tedy zjistil, že hra obsahuje i (prozatím placenou) příběhovou kampaň nazvanou „Save The World“, rozhodl jsem se využít ji pro klidnější seznámení se s herními mechanismy Fortnite. A ono se ukázalo, že příběhová kampaň je slušné akční RPG s překvapivou hloubkou, zábavnými postavami/dialogy a možností hrát sám, s náhodnými spoluhráči nebo s jedním až třemi přáteli online. Nakonec tedy trávím více času hraním příběhu než Battle Royale.

Fortnite: Canny Valley Fortnite: Canny Valley

Problém s kampaní Fortnite nicméně spočívá v tom, že je nedokončená. Po herní stránce sice funguje, nicméně příběh zatím není kompletní. Tvůrci kampaň sami označují za Early Access, s tím, že ji plánují dokončit a změnit na free-to-play ještě letos. Hra momentálně sice obsahuje vyšší tiery pro pokročilé hráče a veterány (= mají k dispozici dodatečné lokace s vyšší úrovní nepřátel i zbraní), ale tyto pokročilé části hry, lokace Canny Valley a především Twine Peaks, prozatím neobsahují příběh.

Ten je tedy utnutý zhruba v polovině, právě když vaše partička lidí a robotů začne přicházet na kloub tomu, odkud se vlastně vzala tajemná bouře a co to všechno znamená. Proto fanoušci kampaně s radostí uvítali čerstvě vydaný první akt příběhu pro Canny Valley.

V praxi to znamená návrat vtipné robotky Ray jako vašeho upovídaného průvodce na misích (něco jako Ghost v Destiny nebo Ordis ve Warframe). Kromě ní a řady starých známých se připojí i nové postavy, v čele s dalším členem rockové kapely, tvořené skupinou vědců (je to přesně taková divočina, jak to zní). Během plnění speciálních úkolů v rámci generovaných misí se tak dočkáte spousty všemožných vtípků á la Borderlads, ale také několika klíčových odhalení, souvisejících především s náznaky historie tajemné bouře, sahající až do pravěku k dinosaurům.

Fortnite: Canny Valley Fortnite: Canny Valley

Struktura kampaně ve Fortnite je, podobně jako ve Warframe, tvořená náhodně generovanými misemi s několika typy úkolů. Ačkoliv je to většinou díky modifikátorům a nepředvídatelným kombinacím nepřátel/prostředí/počasí solidní zábava sama o sobě, mít k tomu navíc dodatečné příběhové úkoly a kontext, činí to hraní mnohem zajímavějším. Alespoň napoprvé.

Pokud jste pokročilý hráč, nic vám nebrání si nový příběh zahrát také, přestože už máte celou Canny Valley lokaci odehranou. Ačkoliv Canny Valley pro vás v takovém případě bude mít poněkud nižší nároky z hlediska zbraní a síly nepřátel, zhruba desetihodinový příběh by vás měl dostatečně zabavit a hlavně odměnit několika unikátními předměty, v čele s novým mytickým hrdinou (nemluvě o tom, že v kampani se dá vydělat virtuální měna pro Battle Royale mód).

Fortnite: Canny Valley Fortnite: Canny Valley

Hrát Canny Valley po tomto přídavku je navíc zážitek sám o sobě, jelikož tvůrci pro tuto příležitost vytvořili zcela nové prostředí: prašnou pouštní krajinu, včetně vysokých skal a nádherných oáz s tyrkysovými jezírky či vodopády. Součástí toho všeho je i nová hudba na pozadí nebo nové druhy nepřátel (pistolníci jsou mimořádně otravní, obzvláště pokud se jich do vás pustí několik zároveň).

Canny Valley Act 1 díky těmto změnám a přídavkům způsobuje, že se kampaň „Save The World“ zlepšuje nad rámec již existujícího solidního základu. V nespecifikované budoucnosti (ale ještě letos) bychom se měli dočkat dalších dvou Canny Valley epizod, následovaných příběhem pro „endgame“ Twine Peaks lokaci.

Ve hře jsou navíc i poměrně silné náznaky budoucí páté lokace ve vesmíru (na oběžné dráze Země, mezi meteorologickými satelity). Pokud vás baví střílení a stavění ve Fortnite, sedl vám humor Borderlands a máte parťáka/parťačku na společné hraní, je dobrá šance, že vám Akt 1 i celá kampaň sedne. Kromě slušné akce nabídne místy i překvapivě atmosférické a strašidelné momenty při obraně vašich pevností před bouřkovými monstry.