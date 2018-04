Jednomu z prvních profesionálů ve hře Fortnite je teprve 13 let

Kylovi „Mongraal“ Jacksonovi je teprve 13 let, ale už se stal jedním z prvních profesionálních hráčů hry Fortnite na světě. Jeho mimořádného talentu si povšiml John Yao, ředitel družstva Team Secret, které patří ke světové špičce především ve hře Dota 2.

Fortnite rychle dobývá už i svět mobilních her.

Jacksonovy výkony ho natolik zaujaly, že mu nabídl smlouvu, aniž by do té doby věděl, kolik mu je let. Jeho styl vystupování i hlas totiž působily dospěle, svěřil se novinářům z ESPN.



Mladý Brit je sice stále dítětem, ale herní zkušenosti má bohaté. Pravidelně hraje od devíti let a do Fortnite naskočil už v jeho samotných počátcích. Jedinou vadou na kráse je, že se kolem Fortnite dosud nevytvořila profesionální scéna. Team Secret se bude zatím účastnit jen menších turnajů a čekat, co vydavatelé hry z Epic Games vymyslí. A doufat, že nebudou mít v podmínkách, aby hráčům muselo být více než 18 let.