Spor o battle royale u soudu neskončí, autoři PUBG vycouvali

Fortnite i PUBG mají stejnou úvodní premisu, kdy spolu na jedné mapě bojuje stovka hráčů, přičemž do konce může přežít jen jeden.

PUBG je daleko vážnější hra než Fortnite.

Tomuto žánru se říká battle royale a rozhodně nejde o žádnou novinku, první variace se objevila už roku 2012 jako mod do hry Arma 2. Obě společnosti si tak zřejmě ušetřily vleklý právní boj, který by jim mezi hráči příliš popularity nezískal. Nehledě na to, že v obou z nich vlastní nezanedbatelnou část akcií čínský gigant Tencent.

Fortnite aktuálně získává hráče na úkor PlayerUnknown’s Battlegrounds, který od ledna přišel o 50 % své hráčské základny. I tak je však jedou z nejpopulárnějších her současnosti a majitelům generuje významné zisky.