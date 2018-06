Forza je nejlepší exkluzivitou od Microsoftu, Horizon 4 to potvrzuje

Největší slabinou konzole Xbox One je nedostatečný počet exkluzivních her, které byste si u konkurence nezahráli. Výjimkou potvrzující pravidlo je závodní série Forza, která již brzy získá další přírůstek. A podle krátké ukázky, kterou jsem měl možnost vyzkoušet na E3, to vypadá, že by se chystaný Horizon 4 mohl stát králem mezi arkádovými závody této generace konzolí.



Forza Horizon 4

Dějištěm nového festivalu se tentokrát stane Velká Británie. Playground Games se však nesnaží převést do hry skutečná místa, ale při tvorbě mapy se britskou krajinou jen inspirují. Herní svět tak představuje vlastně jakýsi výcuc toho nejlepšího, co v Albionu můžete najít. Půjde přitom o obrovský otevřený svět, kde se díky mnoha typům vozidel budete moci pohybovat skutečně volně, nikoliv jen po vyznačených silnicích.

Hlavním tahákem nové verze mají být měnící se roční období. Vyprahlé léto se od deštivého podzimu anebo ledové zimy neliší jen vizuálními změnami krajiny, ale především zcela rozdílnými jízdními vlastnostmi. A nejde jen o prázdný reklamní slogan, vyzkoušel jsem si závodění ve všech čtyřech obdobích a rozdíl v chování automobilů je patrný prakticky okamžitě.

Otevřený svět vyloženě vybízí k tomu, abyste se do jeho prozkoumávání pustili i s přáteli, což autoři samozřejmě co nejvíce podporují. Mapa je sdílená pro všechny hráče a ti se zde mohou potkávat a navzájem se socializovat. Svět díky tomu působí živě, nicméně pokud chcete, ostatní auta budou mít podobu jen tzv. „duchů“ a nebudou vás moci nijak obtěžovat. Samozřejmě je pak i možné hrát úplně offline, připravíte se tím však o řadu skvělých prvků.

Opomenout nesmím ani fantastickou grafiku, která na Xbox One X lítá ve 4K v 60 FPS. A vypadá božsky. To vše již 2. října letošního roku na PC a X1, pro předplatitele Xbox Game Passu navíc úplně zadarmo.