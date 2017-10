Forza Motorsport 7 jsou závody roku. Ale kolikrát na to ještě skočíme?

Rok se s rokem sešel a je tu opět nová Forza. Není tajemstvím, že zatímco v lichých rocích vychází nový díl realistické série Motorsport, čeká nás v těch sudých arkádovější a šílenější festivalová odbočka Horizon. A jelikož se píše rok 2017, nečekají nás zběsilé skoky do vzduchu, ani otevřený svět plný úkolů. Je opět čas si zajezdit podle předpisů.

Jenže pokud Forzu Motorsport již nějaký ten rok hrajete, musíte zákonitě poznat, že se sedmička od realismu sice vzdaluje jenom lehce, ale oproti šestce je tento odklon znát. Copak za to asi může? Vsadili bychom na rostoucí popularitu Horizonu.

Vlajková loď Xboxu One X Microsoft do světa vykřikuje, že Forza Motorsport 7 je právě tou hrou, kterou byste si měli s pořízením Xboxu One X zahrát. Argumentuje posilněnou vizuální stránkou a plynulými 60 snímky ve 4K rozlišení s podporou dynamického rozsahu HDR. Hru na Xboxu One X jsme samozřejmě nehráli, ale pokud bude vypadat jenom o trochu lépe než na Xboxu One S, bude to pecka.

Ať už fandíte virtuálním sportům, nebo ne, jistě jste okusili sérii FIFA nebo NHL. Obě jsou kvalitními úkazy na herní scéně, ale zásadní změny v nich přicházejí obvykle až po dvou, třech ročnících, které kopírovaly ty předešlé. A to se tak trochu děje i s Forzou. Ne že by to byl takový extrém jako u her od EA Sports, ale tendence opakovat se, kopírovat sebe samotného a spoléhat na zažitou značku, tu je znát.

Zklamání? Ne, čekali jsme to. Forza Motorsport 7 tentokrát vyjíždí na trať s více než 700 licencovanými vozy a 32 okruhy včetně Prahy s metronomem a Karlovým mostem. Jako vážně, sedm stovek aut? Gran Turismo Sport jich má mít 150 a podle mého názoru sterilní Project Cars 2 jich má necelé dvě stovky. Konkurence? Těžko, Forza opět vládne.

A to je podle nás možná už trochu na škodu. Tvůrci sice neusnuli na vavřínech, ale jejich stagnace vůči progresu je znát, třeba už z počtu okruhů. Z 32 tratí jsou nové pouze pouštní Dubaj a americká Virginie. Navrátivší Maple Valley, Mugello a Suzuku známe již ze čtvrtého dílu, který sérii uzavřel na Xboxu 360.

Režim kariéry, nově pojmenovaný jako Forza Driver’s Cup, nabízí 77 turnajů rozdělených do šesti krutopřísně pojmenovaných šampionátů. A nejsou to jenom klasické jízdy nebo série závodů. Odklon k arkádovosti je znát už i z pojetí závodů. Najdete zde totiž třeba kácení kuželek neboli automobilový bowling. V sérii nejde o nic nového, ale stejně, tohle má být simulátor?

Díky závodnímu bohu za mnoho rozmanitých aut od terénních vozů jako z Horizonu přes tahače, sportovní bouráky až po Formule E. Výběr je luxusní. Forza Motorsport 7 moc dobře ví, v čem tkví její síla.

Jízdní model je hodně podobný jako v šestce, ale změn se dočkal. Zda k lepšímu, nebo horšímu, necháme na vás. Drtivá většina vozů však jde do smyku mnohem dříve. Jasně, můžete je řezat, pokud to zvládnete, ale úplně realistické nám to nepřijde. Jinak se jezdí hodně realisticky. Ne pedantsky, ale hodně přesně, to ano.

Navíc u hry vydržíte setsakramentsky dlouho. Než dohrajete kariéru, uplyne i 50 hodin a vy už pomalu budete mít našetřeno na Forzu Horizon 4. Mimo to nabízí hra i on-line jízdy až s 24 hráči i splitscreen. Ale zamrzí v něm absence AI závodníků. Protijezdci jsou totiž stvořeni technologií Driveatar, která sbírá údaje o jízdě od vašich známých ze seznamu přátel. Jejich jízda tak většinou není předpisová, ale agresivní, dravá a šťouchavá. Drcat do vás budou jako puberťáci.

Co si zaslouží pozornost, jsou změny počasí a denní doby. Byla jim věnována velká pozornost. Zvláště na dlouhých tratích je oceníte. Jakmile se začne rozednívat na nočním okruhu, padá na virtuálního závodníka pocit, že již hraje příliš dlouho. Něco jiného jsou zase deštivé závody. Nejenže vypadají díky super grafice hodně dobře, ale kluzká vozovka je skutečně proradná mrcha. Vše se nese ruku v ruce s grafikou, která vám opět vytře zrak.

Microsoft se dušuje, že hra je vlajkovou lodí nového modelu Xbox One X. I na Xboxu One S však s podporou 4K rozlišení a HDR vypadá božsky. Modely aut jsou detailní, prostředí vypadá realisticky a ty změny počasí, prostě nádhera. V tomto směru nelze hře vyčítat nic, ani kdybyste měli na čele vytetované „I love PlayStation 4.“ Ozvučení je také na vysoké úrovni. Turn 10 Studios prostě vědí, co dělají.

Jediné, co zamrzí, jsou odbytí diváci a pit stopy. Diváci jsou toporní jako po dávce koňských sedativ. Nehýbou se a dojem ze hry to kazí. Stejně tak technici v boxech. Co to sakra je? Copak tvůrci nehráli F1 2017? V tomto ohledu by si z ní mohli vzít inspiraci.

Forza Motorsport 7 je ale stejně tak jako tak jasnou volbu pro všechny závodníky s joypadem v ruce. Je to vážně skvělá hra a většina minusů je kosmetického rázu. Ale stejně máme pocit, že by se tvůrci mohli snažit trochu více. Takže za nás to je opět první příčka, ale s odřenýma ušima. Tedy zrcátky, chtěli jsme říci. Pokud jste ale šestku nehráli, oproti pětce jsou změny razantnější. Snad se můžeme za dva roky těšit na více změn.