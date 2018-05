Fotbalový brankář Gianluigi Buffon zamířil do World of Tanks

Popravdě příliš nevím, jak mám tuto zprávu uchopit, takže budu stručný. Díky nejnovějšímu updatu pro World of Tanks přibude do hry kromě několika nových italských tanků i hlas legendárního fotbalového brankáře Gianluigi Buffona. Jaká je spojitost mezi fotbalem a tanky, to netuším, ale nutno uznat, že se společnosti Wargaming podařilo zaujmout.