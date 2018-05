Fractured Lands bude postapokalyptický battle royale

Několik bývalých vývojářů, kteří pracovali například na hrách jako Call of Duty, Battlefield nebo Medal of Honor, zformovali nové studio Unbroken a oznámili, že pracují na hře Fractured Lands. Ta bude dalším příspěvkem do populárního žánru battle royale. Zasazena bude do světa, který připomíná reálie Šíleného Maxe. Datum vydání ještě neznáme, ale již brzy by měla začít otevřená beta, do které se můžete přihlásit tady.