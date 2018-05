Ve strategii Frostpunk máte jasný úkol: zajistit přežití lidské kolonie ve zmrzlém světě. Podle pravidla, že účel světí prostředky, budete muset sáhnout k mnoha nepopulárním krokům, na které byste asi ve skutečnosti neměli žaludek. Co je menší zlo? Donutit zaměstnance pracovat dvojité směny, anebo nahnat na lehčí práce i děti? Spotřebovat vzácné zdroje stavbou hřbitova, nebo prostě mrtvoly naházet do jámy? Nechat lidi hladovět, nebo jim nastavit příděly jídla pilinami a riskovat vážné nemoci?



Ve hře Frostupnk musíte vybudovat zcela samostatnou kolonii schopnou dlouhodobě přežívat v extrémních podmínkách.

Frostpunk je skvělý mix budovatelské strategie a survival hry. Nabízí jen několik omezených mechanismů, přitom je však pořádně obtížný a nic vám nedá zadarmo. Spíše než byste tvořili nějakou dlouhodobou koncepci tu celou dobu jen hasíte aktuální průšvihy.

Kromě řady nezbytných surovin (dřevo, kov, uhlí, jídlo) se musíte starat především o teplotu. Čím je větší zima, tím více musíte zajistit topení, jinak vaši lidé budou více nemocní. A nemocní lidé nemohou pracovat, čímž se krize ještě prohlubuje. Důležité jsou také ukazatele udávající náladu ve společnosti a naději na přežití.

Po pár úvodních dnech, kdy vás hra nechá se rozkoukat, se na vás začnou snášet různé krize, které je potřeba okamžitě řešit. Například objev vymřelé kolonie způsobí, že vám lidé budou utíkat, prudký pokles teploty pak zase znamená, že musíte všechny nahnat na těžení uhlí, jinak vám kolonie zmrzne pod rukama.

Tím nejdůležitějším je zajistit svým ovečkám dostatečné teplo k přežití.

Problémem, který však objevíte až při opakovaném rozehrání, je fakt, že tyto události nejsou nahodilé, ale pevně naskriptované. V příštím pokusu se tak na ně můžete lépe připravit, což hře poněkud ubírá na dramatičnosti.

Ze strategického hlediska jde o solidní průměr, důležité je využívat zdroje tím správným způsobem, s rozmyslem stavět další budovy kolem žhavého jádra kolonie, ale nezapomínat ani na výzkum nových technologií či vysílání expedic do okolního světa.

Přesně po vzoru jejich předchozí protiválečné hry This War of Mine vám totiž polští 11 bit studios ukážou, že ve skutečné krizi nerozhodují hrdinské, ale spíše zoufalé činy.

Frostpunk je plný obtížných rozhodnutí.

Každý člověk tu má své jméno a osobnost. Mají mezi sebou příbuzenské vztahy, a pokud někdo zemře, jen těžko se dá nahradit.

Ovšem na rozdíl od This War of Mine je zde lidí až příliš a vybudovat si k nim bližší vztah je prakticky nemožné. Přes veškerou snahu se z nich stanou jen čísla, která přesouváte mezi pracovními místy, jak se vám zrovna hodí. Z tohoto hlediska pak není větší problém přijímat morálně složitá rozhodnutí.

Po chvíli jsem si tak připadal jako hlavní hrdina Merleho knihy Smrt je mým řemeslem, zodpovědný za miliony mrtvých v koncentračních táborech. Prostě tu je úkol, který je potřeba vykonat a na nějakou tu morálku nezbývá čas ani prostor. Hře se nedaří vybudovat mezi vámi a vašimi lidmi nějaký vztah, jsou to prostě jen pixely.

Proč stavět přístřešek pro mrzáky, když ničím nemohou přispět k obecnému dobru? Prostě je nechám umrznout a propad morálky nahradím výstavbou nové pekárny a bojové arény. Chléb a hry prostě fungují vždy, i když je chléb nastavený pilinami a při hrách umírají lidé.

A přitom se autoři tak snažili. Po grafické stránce je Frostpunk vzhledem ke svému minimalismu opravdovou špičkou. Z krásně vymodelované zmrzlé krajiny jde na hráče přes obrazovku chlad, jen je škoda, že nejde obraz ještě více přiblížit. Například brázdy ve sněhu, kterým se postavičky derou za prací, se neomrzí ani do konce hry. To s sebou však nese poněkud vyšší nároky na hardware, než by člověk u podobně nezávislé hry očekával.

Frostpunk je přesto parádní záležitost. Sice působí důvěrně známě, ale přesto je originální v každém aspektu. Nejvíce zamrzí těžká naskriptovanost všech událostí, která prakticky znemožňuje opakované hraní. Autoři naštěstí slibují, že další scénáře ještě dodají a není jediný důvod jim nevěřit. Hře se totiž daří, v tuto chvíli prodala už více než čtvrt milionu kopií. Pokud si tak chcete aktuálně panující vedra zpříjemnit něčím mrazivým, je Frostpunk tou nejlepší volbou.