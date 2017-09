Již příští týden otevře své brány výstava počítačových her Game On

Už ve čtvrtek 21. září se v pražských Holešovicích otevřou brány výstavy Game On. Její pořadatelé rozhodně reklamu nepodcenili, a tak jste na plakáty a bannery s ikonickým Mariem už určitě někde narazili.

Výstava už obletěla celý svět.

Co je však na výstavě k vidění a stojí za to vůbec se tam vypravit a dát 350 korun (pokud vám ještě není 15 let, tak 250 korun) za vstup? To vám budeme moci říct, až vše uvidíme na vlastní oči. Ale podle zatím dostupných informací bychom peněz litovat neměli.

Za výstavou stojí londýnské kulturní centrum Barbican a poprvé byla veřejnosti představena již v roce 2002. Od té doby putuje po celém světě a vidělo ji přes čtyři miliony návštěvníků ve více než 20 zemích z celého světa. Výstava se věnuje historii počítačových her od samotných počátků a snaží se pokrýt jejich zhruba padesátiletou historii.

K vidění a především k zahrání bude na 2000 metrech čtverečních přes 150 her, od těch nejstarších kousků až po teprve připravované novinky. Je to ideální příležitost vyzkoušet si na jednom místě nesmrtelné klasiky na platformách, které už dávno nejsou k dispozici, stejně jako úplné novinky pro virtuální realitu.

Game On pobaví děti i dospělé.

Game On je však více než jen „herna“. Zájemci se dozvědí více i o pozadí vývoje, marketingu, hudbě či propojování videoher s filmovým průmyslem. Součástí expozice bude i unikátní české oddělení představující domácí herní scénu.

Nemůže samozřejmě chybět ani bohatý doprovodný program: exhibiční turnaje i turnaje pro veřejnost, přednášky ikon české herní scény, speciální program zde budou mít letsplayeři, youtubeři a cosplayeři. Pro více informací navštivte oficiální stránky výstavy.

Máme velikou radost, že se u nás podobná akce koná, přeci jen se u nás stále najde dost lidí, kteří na počítačové hry koukají skrz prsty. Akce, jejímž generálním partnerem je Česká televize, konaná pod záštitou radní hlavního města Prahy Ireny Ropkové, je minimálně slibný krok do budoucna.

Výstava potrvvá až do 31. prosince letošního roku.