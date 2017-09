Game On byste měli vidět. Ukazuje průřez herní historií tou nejlepší formou

Ondřej Zach: Myslím, že tvůrci výstavu uchopili tím nejlepším možným způsobem. Neočekávejte spoustu textů, vitrín či pasivního sledování videí, toho je tu poskrovnu. Průřez herní historií zažijete, jak praví otřepané klišé, na vlastní kůži. Ve dvou patrech je přes 150 herních mašin s hrami a na všech si můžete zahrát.

Ještě před vstupem do prvního patra můžete omrknout Československou výstavku s Didaktikem či osobním osmibitovým počítačem Maťo, což je milé. Na skutečném startu jsou však Pong a arkádové automaty s klasikami jako Asteroid či Pac-Man.

Rozdíl oproti retro herně ArcadeHry je v tom, že arkádové automaty postupně nahradí domácí konzole, například GameCube, Dreamcast či PlayStation 2. Na GameCube si můžete zahrát třeba Mario Kart: Doble Dash!!, a to až ve čtyřech lidech na rozdělené obrazovce. Pokračujeme přes demonstraci pohybového ovládání na Wii a Xbox 360 Kinectu a symbolicky končíme u virtuální reality PlayStation VR. Vedle u stolečku se povaloval i headset k HTC Vive, ten však nebyl v době naší návštěvy zapojen.

Game On je tak interaktivní výstava, na níž strávíte spíše půl dne než půl hodiny. Jediné riziko tak vidím v počtu návštěvníků - pokud bude velký nával, k těm nejlákavějším peckám může být těžké se dostat. Například u arkádových kabin Dayton USA 2 od Segy bylo narváno i v době, kdy nás bylo na akci minimum.

Informace k výstavě Otvírací doba

po - pá 12 - 21 h (poslední vstup v 18:30)

so - ne 9 -21 h (poslední vstup v 18:30) Vstupenky lze koupit na místě i on-line, o víkendu je třeba vybrat čas příchodu, aby se zkrátilo čekání návštěvníků na vstup. Kde

Pražská tržnice, hala 40, Bubenské nábřeží 14 Ceny

Dospělí - 350 korun

Děti do 15 let - 250 korun

Děti do 110 cm - zdarma

Senioři - 250 korun

Rodina 2+2 - 900 korun

Honza Srp: Nejprve bych chtěl říct, jak moc rád jsem, že se u nás podobná výstava vůbec koná. I když už se situace oproti mému dětství dramaticky zlepšila, stále se najdou lidé, kteří na hry koukají skrze prsty. Game On, za nímž stojí prestižní britské centrum Barbican, vnímám jako důkaz toho, že náš obor už je veřejností vnímán jako nedílná součást obecné kultury.

Co se týče samotného obsahu, nenapadá mě jediný způsob, jak by to snad šlo udělat lépe. Je to vlastně jedna veliká herna, kde si návštěvník může na vlastní prsty osahat ty nejzásadnější hry prakticky na všech myslitelných platformách. Výstava se snaží dodat i jistou přidanou hodnotu v podobě vysvětlujících tabulí a tematických sekcí, ale ruku na srdce - nic nového se člověk nedozví. Hrbit se pár minut u prvního automatu se Space Invaderem dá člověku daleko více, než všechna teorie dohromady. Výběr her je opravdu reprezentativní a neomezuje se pouze na dávnou minulost. Najdete tak vedle sebe prvního Donkey Konga, Resident Evila z PlayStation 1 i nejnovější pecky pro virtuální realitu.

Jediný problém tak vidím v tom, že je zde až příliš exponátů na to, aby se člověk do nějakého mohl opravdu ponořit. Proběhnout se na koni v Shadow of the Colossus je sice bezva, jenže na to, aby člověk pochopil, co je na hře tak výjimečného, zde není prostor. Hry už dávno nejsou jen o instantní zábavě, o tom na chvíli si sednout k obrazovce a odpočinout si.

Jakožto ukázka historie pro každého, kdo má ke hrám nějaký vztah, funguje výstava výborně. Pro úplné laiky však představuje pohled na naše médium značně zkresleně. Ty pocity, když jsem po stovkách hodin se svojí vypiplanou postavou porazil finálního bosse v Baldur’s Gate 2, anebo když jsem otíral slzy po smrti nejlepší kamarádky v Life is Strange, prostě sebelepší výstava předat nedokáže.

Každopádně Game On navštivte. A vyšetřete si na něj hodně času.