Březnové hry s Xbox Live Gold: Trials of the Blood Dragon a Superhot

Předplatitelé služby Xbox Live Gold získají i v březnu zdarma dvě hry na Xbox One a dvě na Xbox 360 (jsou v rámci zpětné kompatibility hratelné i na Xboxu One).

Na Xbox One to jsou spíše průměrná akce Trials of the Blood Dragon, v níž na motorce překonáváme terén, a originální záležitost Superhot, v níž se čas hýbe jen v okamžiku, kdy se pohybuje hráč.

Na Xbox 360 tu pak máme opět spíše průměrnou akci Brave: The Video Game podle animáku Rebelka od Disneyho a logickou záležitost Quantum Conundrum.