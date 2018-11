Games with Gold v prosinci: žádné velké překvapení

Předplatitelé služby Xbox Live Gold se i v prosinci mohou těšit na tradiční čtveřici her zdarma. Dvě hry jsou přímo určeny pro Xbox One, další dvě půjdou na Xboxu One spustit, ale původně vyšly na Xbox 360 a původní Xbox.

Na Xbox One to jsou slušná logická hra Q.U.B.E. 2 a spíše průměrná nezávislá hopsačka Never Alone. Z Xboxu 360 je to hra na hrdiny Dragon Age II a z původního Xboxu akce Mercenaries: Playground of Destruction. Žádná sláva to tentokrát není, překonat listopadovou nadílku ovšem bylo velmi těžké.