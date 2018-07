Díky GDPR zjistil, kolik peněz utratil ve videohrách. Byl to pro něj šok

Navzdory tomu, že od EA hraje jen fotbalovou sérii FIFA, přišly mu stovky stránek informací, z nichž některé zveřejnil na diskusním portálu reddit. Kromě zcela evidentních údajů, jakými jsou například jméno, adresa či informace o používané platformě (v tomto případě PS4), si společnost udržuje přehled i o prakticky každé herní proměnné.

FIFA od Electronic Arts je skvělá fotbalová hra. Pro někoho však bohužel až moc skvělá.

Muž tak zjistil i takové detaily, jakými jsou celkový počet vlastních gólů nebo agregované statistiky držení míče. Mnohem zajímavější však pro něj byly záznamy obsahují informace o veškerých provedených mikrotransakcích.

Poslední ročníky Fify totiž obsahují herní mód Fifa Ultimate Team (FUT), v němž si hráči nakupují za skutečné peníze virtuální „balíčky“ s náhodným fotbalisty, ze kterých se pak snaží postavit co nejlepší tým.

Ukázalo se, že za tuto kratochvíli muž celkem utratil přes 10 000 dolarů (cca 200 000 Kč). Až když to viděl takto černé na bílém, uvědomil si, že má s hraním opravdový problém. Vzhledem k jeho vysokým příjmům se do té doby nad investicemi v řádu stovek korun nikdy příliš nezamýšlel. Jenže korunka ke korunce a za dva roky byla z „pár drobných“ dechberoucí částka.

Mikrotransakce jsou tak výdělečné, že už je můžeme nalézt i v ryze singleplayerových hrách.

Pravdou je, že kdyby muž někdy nahlédl do výpisů svého účtu, nemusel čekat až na GDPR a svoji nezdravou vášeň by si uvědomil dříve. Ale to je zřejmě problém všech „velryb“, jak se říká lidem, kteří do her investují přehnané částky peněz.

Takoví patří mezi firmami mezi největší oblíbence. A není divu, jen z tohoto jednoho uživatele získali Electronic Arts více peněz, než kdyby samotnou hru prodali 200 lidem.