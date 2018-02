Hra Ghost of a Tale je hotová. Neuvěříte, že ji dělal jediný člověk

Po pěti letech vývoje ohlásil bývalý animátor studia DreamWorks Lionel Gallat, že jeho nádherně vypadající „myší“ RPG je konečně hotové. Žádný další odklad už tak nehrozí a od 13. února si hru budete moci vyzkoušet na PC, vydání na konzole X1 a PS4 přijde později v průběhu roku.

Ghost of a Tale vypadá opravdu nádherně.

Ghost of a Tale zaujme na první pohled především nádhernou grafikou. Člověk se až zdráhá uvěřit, že drtivou většinu práce na ní odvedl jen jediný člověk, který navíc s vývojem do té doby neměl žádné zkušenosti. Gallat se svým vysněným projektem před pár lety uspěl na portálu Indiegogo, od té doby však celá hra ještě o mnoho nabobtnala.

Hlavním hrdinou je myšák Tilo, který daleko více než na svaly spoléhá na nenápadný postup. Ve zvířecím království notně připomínajícím lidský středověk nebude vaším úkolem nic menšího než záchrana celého světa před armádou nemrtvých. To by vám mělo zabrat minimálně osm hodin, ale pokud chcete věnovat pozornost nepovinným questům a historii světa, bude to pravděpodobně dvojnásobek.