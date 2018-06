Víc než samurajská akce. Ghost of Tsushima ukáže chování lidí ve válce

Podle předvedené ukázky Ghost of Tsushima, kterou jsme viděli na E3, to vypadá na další exkluzivitu, které si majitelé PS4 nebudou moci nechat ujít.

Ghost of Tsushima

Děj hry se odehrává v Japonsku roku 1274, tedy během invaze mongolských dobyvatelů. Autorům prý nejde o úplnou historickou přesnost, ale skutečné události jim slouží jako předloha pro vyprávění vlastního příběhu. Hlavním hrdinou bude samuraj Jin, který bude mít za úkol vyhnat všechny okupanty z ostrova Tsushima.

Chris Zimmerman, jeden ze zakladatelů studia Sucker Punch (série InFamous) přiznal, že jim velkou inspirací pro vizuální ztvárnění hry byly snímky Akiry Kurosawy. Pokud tedy máte samurajskou tematiku v oblibě, tohle bude pro vás splněný sen. Autoři totiž nechtěli jen udělat obyčejnou mlátičku v cool prostředí, ale samurajská filosofie má prostupovat celou hrou. Ta dokonce bude obsahovat i dobový japonský dabing, aby byl zážitek co nejautentičtější.

V jádru půjde o klasický open world s řadou nepovinných úkolů, vývojem postavy a důrazem na plíživý postup. Nejvděčnější oblastí však bude samozřejmě boj, který je prý navrhován pod heslem špína, krev a ocel (mud, blood and steel).

Ghost of Tsushima

Mimochodem, když jsme u té krve, Chris se pochlubil, že výpočtům toho, jak se rozstřikuje krev po okolí, věnovali spoustu času. Výsledkem tak nejsou jen klasické fleky na zemi, ale často skutečné gejzíry krve, během kterých je vypočítávána fyzika každé kapky zvlášť. Taková blbost a kolik to přitom muselo dát práce, chce se dodat.

Cílem autorů je nabídnout jakýsi stroj času. Abyste už nebyli jen člověk rozvalující se na gauči u televize, ale skutečný samuraj neustále bojující o přežití. Ghosts of Tsushima přitom nemá být jen příběh Jina, ale obecně univerzální výpovědí o tom, jak se chovají různí lidé pod tlakem války. Jediné, co nás trochu děsí, je otázka, kdy to celé bude hotové.

Hra vyjde exkluzivně na konzoli PlayStation 4.