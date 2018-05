Fanoušek po 16 letech dokončil hardcore modifikaci do Ghost Recon

V roce 2001 vznikla na motivy knih spisovatele Toma Clancyho hra Ghost Recon, která na rok přesně předpověděla konflikt mezi Ruskem a Gruzií v Jižní Osetii. Hráč v ní měl za úkol v roli velitele malého týmu vojenských specialistů plnit řadu misí na nepřátelském území.

Díky důrazu na realističnost bývá hra srovnávána se sérií SWAT nebo Operation Flashpoint. A zatímco pro většinu běžných konzumentů byla příliš náročná, fanoušek vystupující pod přezdívkou Apex Mods měl pocit, že by mohla být ještě mnohem složitější.

A tak se pustil do tvorby modifikace Heroes Unleashed, na které pracoval neuvěřitelných 16 let! Výsledkem má být nejrealističtější vojenská hra na světě. Co mu na tom trvalo tak dlouho?



Jak řekl v rozhovoru pro stránku ModDB, nejvíce času strávil u výpočtů balistiky, tak aby se každá z do detailů zpracovaných zbraní chovala co nejvíce realisticky. Kvůli tomu musel prakticky přeprogramovat jádro hry a než našel optimální řešení, uplynulo 16 let.

Jestli čekáte, že mu s vydáním finální verze spadl kámen ze srdce a vrhl se do něčeho nového, jste na omylu. Prý má ještě spoustu nápadů na vylepšení, které mu vystačí minimálně na příští dvě dekády.

Jenže dnes už jeho snahu ocení málokdo. Ze série Ghost Recon je ryzí mainstream, kterým skalní fanoušci vojenství pohrdají.