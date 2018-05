V červenci se vrátí kolekce sportovních pohybových her Go Vacation

Go Vacation kombinuje prozkoumávání ostrova Kawawii, který obsahuje celkem čtyři resorty, s jednoduchými hrami. Očekávat můžeme plážový volejbal, tenis, potápění či koulování. Součástí jsou různé sběratelské předměty, zdobení vlastní vily a úprava vzhledu postav.

„Pravidelné výzvy a odměny, jako například speciální kostýmy a různá psí plemena, budou hráče motivovat, aby se vraceli na ostrov Kawawii zažít nová dobrodružství,“ píše se v tiskové zprávě.

Go Vacation je upravená verze z Wii. Grafika působí vyhlazeněji, ale na první pohled se příliš nezměnilo. To ovšem nemusí nutně vadit. Go Vacation je ten typ hry, který oceníte při hraní s rodinou, zejména dětmi. Na jedné konzoli ostatně půjde lokálně hrát až ve čtyřech.

Po slabší kolekci 1-2 Switch, která spíše jen demonstrovala možnosti konzole, se tak konečně dočkáme plnohodnotné sady pohybových her. Doufejme jen, že si tvůrci dají záležet na ovládání.

Go Vacation vychází 27. července na Switch.