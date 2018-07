RECENZE: Go Vacation je sada pohybových her z éry Wii

Už jsme si zvykli, že nás vývojáři prakticky na všech současných konzolích zásobují více či méně vylepšenými tituly z minulosti. Na Switch to jsou zejména hry z méně úspěšného Wii U, Go Vacation je ovšem jiný případ. Namco Bandai se rozhodlo, že pro hráče nachystá mírně vylepšenou verzi pohybových her Go Vacation z Wii, tedy sedm let starou hru.



Na tom by nebylo nic špatného. Zatímco na Wii bylo pohybových her mraky, na Switchi, který má ovladače Jo-Con nabité technologiemi, je situace tristní.

Máme tu sadu předražených hříček 1-2 Switch, které sice využívají všechny technologie Switche, ale kolekce ve výsledku za moc nestojí. Zmínku určitě zaslouží pohybové možnosti her jako ARMS či Mario Kart 8 Deluxe, pořád mi ovšem chybí něco jako Wii Sports z Wii nebo raději Wii Sports Club z Wii U. Go Vacation tuto mezeru bohužel také nezaplní. Namco Bandai se totiž rozhodlo pro nenáročný port, který sice přináší lepší rozlišení a pár drobností, naneštěstí však vůbec nevyužívá všech možností Switche. Ovládání pohybem je tak na naprosto základní úrovni.

Go Vacation ovšem není jen sada her, které si vybíráte z menu. Kdo chce, může se volně pohybovat čtyřmi tematickými resorty a věnovat se dalším aktivitám. Kromě toho, že můžete jezdit na bruslích, na koni v autě a podobně, tu jsou například balony či novinka v podobě fotografování zvířat. Dále si zpřístupníme vlastní dům, u nějž si postupně otvíráme další styly a nakupujeme a aranžujeme nábytek. Tahle rovina hry není špatná, ačkoliv mi trochu chybí požitek z jízdy, není to zkrátka tak hravé, jak bych si představoval. Na druhou stranu dceři to stačilo.

Prim hrají samozřejmě minihry, roztroušené po celém světě. Čeká vás koulování, jízda na motorce, sjezd, ale i střílení, stavění sněhuláka, tenis či bouchání krtků palicí po hlavě. Kvalita se pohybuje po celém spektru, od příšerných po dobré, oproti 1-2 Swicth jsou ovšem všechny hratelné i sólo. Přidanou hodnotou je samozřejmě hraní ve více lidech, tady ovšem záleží na konkrétních minihrách. U některých hrajete zároveň na rozpůlené obrazovce, u jiných se postupně vystřídáte.

Dojem z miniher závisí také na tom, zda používáte klasické schéma ovládání nebo pohybové. Některé se hrají lépe klasiky, další pohybově. Nicméně i v pohybovém režimu je možná až příliš často zastoupena analogová páčka. Například při střílení se míří právě analogem, nikoliv pohybem, což je trochu zklamání. V některých momentech jsem ale s pohybovým ovládáním trochu bojoval, ne vždy funguje přesně, jak bych očekával.

Postupně jsme prošli všechny minihry, každý si našel pár oblíbených, ale z většiny nijak zvlášť unesený nejsem. Problém je, že když vyzkoušíte například Mario Tennis Aces, který taktéž obsahuje pohybový režim, tak vám tenis v Go Vacation bude připadat naprosto příšerný. Dcera na tom byla lépe, tu nejvíce bavilo bouchání krtků po hlavě. To funguje tak, že analogem určíte směr a naznačením pohybu, jako když zatloukáte hřebík, krtka praštíte. Každá minihra zahrnuje minimálně jednu výzvu. Po splnění získáte zkušenosti a s úrovněmi se otvírají další možnosti v oblasti přizpůsobení vzhledu.

Příjemně mě překvapila grafika, které vyšší rozlišení sluší a vypadá pěkně i po letech. Slabší mi přijdou naopak animace, kterých mohlo být víc a vyloženě mi vadily některé nepřesnosti.

Myšlenka Go Vacation není špatná a takováto hra mi na Switchi chybí. Jenže Namco se vydalo cestou nejmenšího odporu, což zkrátka nestačí. Ano, s dětmi se u her dá vyblbnout a přidaná hodnota je vyšší než u 1-2 Switch. Kolekce ovšem potřebovala, aby si někdo sedl a všechny hry navrhl Switchi na míru. Ani před lety to nebyla kdovíjaká pecka, co teprve dnes. A prodávat Go Vacation za plnou cenu hraničí s drzostí. Čekání na pořádnou kolekci pohybových her na Switch tak i nadále pokračuje. Uvidíme, jak v listopadu dopadnou Carnival Games od 2K.