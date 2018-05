VIDEO: Jakou cestu ušel Kratos mezi God of War 3 a God of War 2018?

Akce God of War 3 a God of War 2018 dělí osm let. Cory Barlog, kreativní ředitel posledního dílu (pracoval ovšem i na starších dílech) na videu níže přibližuje, jakou cestu ušel hlavní hrdina série Kratos. „Každá lidská bytost má svoji vnitřní cestu,“ říká.

God of War 2018 vychází 20. dubna exkluzivně na PlayStation 4. Recenzi si přečtete na Bonuswebu zde. „Pokud máte rádi v dobrém smyslu „klasické“ příběhové hry pro jednoho hráče bez mikrotransakcí, lootboxů, sociálních nadstaveb a všech ostatních zbytečností, není nad čím váhat,“ napsali jsme.