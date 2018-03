První dojmy: nový God of War bude nejlepší díl této krvavé série

Nebudu vás napínat, po prvních cca 3 hodinách příběhové kampaně můžu s klidným srdcem říct, že má. Ba co víc, všechno naznačuje tomu, že tohle bude nejlepší God of War vůbec.



Začínáme od nuly

Nebýt Kratosovy holé lebky, ani byste nepoznali, že jde od další God of War.

A paradoxně je to hlavně proto, že hra nemá na první pohled s předchozími díly téměř nic společného. Z původního konceptu totiž nezůstal kámen na kameni. Změnila se kamera, změnilo se prostředí, změnil se Kratos, změnily se souboje a co je nejdůležitější, změnila se i samotná dynamika hry. Namísto efektní, leč přiznejme si to také repetitivní a trochu hloupé mlátičky, tu máme filmově stylizovanou hru v lehce otevřeném světě.

Některé ortodoxní fanoušky to nejspíše naštve, ale hlavní designér hry Derek Daniels mi pověděl, že si je jistý, že i oni nakonec budou spokojeni. Samotný duch God Of War, který podle něj spočívá především v propracovaných soubojích, monumentálních scénách a propojení s mytologií, zůstal zachován.

Sekeru lze po nepřátelích i házet.

Tou na první pohled největší novinkou je změna pohledu na akci. Kamera už se nebude snažit nabízet co nejefektivnější pohled na scénu bez ohledu na pohodlnost ovládání, ale bude napevno přišpendlena těsně za Kratosova záda. Je to samozřejmě nezvyk, ale funguje to na výbornou. Jste tak totiž mnohem blíž akci a celkový dojem ze hry je proto o dost „špinavější“, než bylo předtím zvykem. S tím samozřejmě souvisí i kompletně předělaný soubojový systém. Namísto řetězů s dýkami má Kratos nyní k dispozici sekyru, škodu s ní však dokáže napáchat obdobnou. Dokonce ji může proti nepřátelům vrhat a potom, podobně jako Thor své kladivo Mjölnir, si ji kouzlem přivolávat zpět do ruky.

Více než jen řežba

Účastníci akce se mohli setkat se svým oblíbeným hrdinou. Možnosti vyfotit se s ním na památku využil i Kratos.

Sekyra se přitom nevrací automaticky, musíte si ji přivolat stiskem tlačítka, přičemž platí, že čím dále ji hodíte, tím déle trvá její návrat. V mezičase však samozřejmě nejste bezbranní. Jednak máte k dispozici štít, jednak se Kratos docela slušně ohání i pěstmi. Ostatně proti některým typům protivníků jsou takové útoky daleko účinnější.

Nejlepším momentem hry byl souboj s bossem. Ten měl několik fází a po vizuální stránce se může rovnat blockbusterovým komiksovým filmům. Přitom má hráč vše pod kontrolou, na žádné nepopulární Quick Time Eventy tu prý nenarazíme.

V předchozích dílech jsem si po většinu času vystačil jen s náhodným drcením tlačítek pro útok, to tady však nefunguje. Souboje jsou o dost pomalejší, rozvážnější a nabízejí daleko více možností, jak se s nepřáteli vypořádat. S tím souvisí i vylepšená RPG složka, nabízející několik větví vývoje a také vylepšování zbraně a zbroje. Systém vylepšování věcí a sbírání „lootu“ je tak někde na úrovni Darksiders 2, takže se nemusíte bát, že by vás hra zavalila horou čísel a grafů.



VIDEO: První záběry ze hry God of War, ukázka souboje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bude zima, bude mráz

Grafika je jedním slovem skvělá.

Kompletní restart značky God of War symbolizuje i změna prostředí. Po řeckých bájích se tentokrát dostane na ty severské. Ledoví obři, čarodějnice, potetovaní Vikingové, však to znáte jistě sami. Podle Danielse se však vývojáři nenechali nijak omezovat skutečnou mytologií, a pokud se jim něco hodilo do krámu, klidně to bez většího rozmýšlení přijali. Udělali to však citlivě a herní prostředí je kompaktní, přitom není stereotypní. Už během těch tří hodin jsem zažil několik změn okolí, zasněžený les vystřídaly podzemní jeskyně a poté trosky pevností. Že by byl výsledek málo výpravný, se tedy strachovat snad nemusíme.

VIDEO: První záběry ze hry God of War, souboj s bossem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Díky přísnému embargu nemůžu ze zápletky prozradit nic. Ale ani nechci, příběh by totiž překvapivě mohl být ten hlavní tahák, který přesvědčí ke koupi i lidi, které doposud God of War vůbec nezajímal. Řeknu jen tolik, že Kratos tentokrát nebude putovat sám, ale bude dělat doprovod svému synovi Atreiovi. Kombinace silné nelítostné postavy a v podstatě neškodného sidekicka mi během hraní dokonce několikrát připomněla The Last of Us. A to je asi největší poklona, jakou vůbec nějaké hře mohu dát.

Derek Daniels pracoval už na předchozích dílech, přesto se nebál God of War změnit od základů.

Atreias lehce zasahuje i do průběhu soubojů, můžete mu totiž nařídit, aby vybraného nepřítele „zabavil“ šípy. Během třech úvodních hodin jsem se však pro tuto schopnost nenašel větší využití. Ostatně i na normální obtížnost mi hra přišla dost jednoduchá a zemřel jsem pouze jednou.

God of War by měla prý vydržet alespoň na 20 hodin. Pokud budete plnit i nepovinné úkoly a hledat tajné truhly (jedna z mála věcí, které zůstaly z předchozích dílů), může to být klidně dvojnásobek. Hra je sice převážně příběhovým koridorem, ale s obrovským množstvím odboček.

Exkluzivní exkluzivita

Vztah Kratose ke svému synovi se v průběhu času mění.

Co se týče grafiky, je to opravdu paráda, a God of War tak bude jednou z nejlépe vypadajících her na PS4. Hru jsme sice hráli na PS4 Pro, ale oproti „obyčejné“ verzi je výhoda pouze ve vyšším rozlišení. A když už jsme u té technické stránky, musím ještě vypíchnout hudbu, která je správně epická.

Nechci předbíhat, ale pokud se autorům povede udržet laťku i po zbytek hry, máme tady určitě nejen jednu z nejlepších exkluzivit konzole PS4, ale také jeden z nejlepších restartů značky vůbec.

God of War je daleko komplexnější a hlubší zážitek než všechny jeho předchozí díly dohromady, a pokud nejste vyloženě konzervy, musí se vám líbit. Jedinou věcí, která nám tak může z předchozích dílů chybět, je sex. Podle Dereka tentokrát žádné hambaté minihry nebudou.