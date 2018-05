Za měsíc od vydání prodal God of War 5 milionů kopií

God of War (naše recenze) sklízí úspěch na všech frontách a je to zasloužené. Ještě důležitější než úspěch u kritiků je však pro jeho autory fakt, že je o hru zájem i mezi samotnými hráči. Podle ředitele firmy Sony Johna Kodery se za první měsíc prodalo přes 5 milionů kopií. Otázkou je, jestli to také znamená, že je hra výdělečná. Přece jen jde o jednu z nejambicióznějších ryze singleplayerových her vůbec a pracovalo se na ní pět let.

Dobrou zprávou je, že podle kritiků je zatím tou nejlepší exkluzivitou pro konzoli PlayStation 4.