Zlaté body v My Nintendo lze nově využít při nákupu her na Switchi

Kdo vlastní opravdu hodně bodů, můžete získat hru zdarma, předpokládám však, že většina spíše využije slevu. Funguje to tak, že z každého nákupu se vám na účet přičte až 5 procent v podobě zlatých bodů. U her na fyzickém nosiči je to ovšem pouze procento. Mám účet v Británii a jeden zlatý bod má hodnotu jednu penci, což není mnoho.

Příklad: koupíte si hru za 40 liber a na účet se vám přičte 200 zlatých bodů. Při příštím nákupu můžete oněch 200 bodů použít a získáte slevu 2 libry. Pozor ovšem na to, že body mají trvanlivost pouze rok. Stačí kliknout v menu My Nintenda na body, odkaz „View your points“ a záložku „Expiry“. Zde jsou expirace vypsané po měsících.

Při nákupu v eshopu na Switchi přímo u každé hry vidíte, kolik zlatých bodů v případě koupě získáte. Pokud je chcete při nákupu naopak využít, při výběru způsobu placení klikněte na „Use points for a discount“. Posléze se načte sleva a vy zaplatíte.

Nintendo nikdy nemělo výrazné slevové akce a v těchto intencích se nese věrnostní program. Ten jasně zvýhodňuje ty, kteří si hry nakupují digitálně. Aby toho nebylo málo, u her na fyzickém nosiči navíc platí, že body lze v Evropě získat pouze do dvou let od data vydání (v zámoří dokonce jen rok). Největším zklamáním je pro mě ovšem expirace bodů.