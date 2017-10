Unikátní edice Gran Turisma s opravdovým autem se už prodala

Nedávno jsem přemýšlel, že bych si po dlouhé době udělal radost a koupil si sběratelskou edici nového Wolfensteina, ke které je přibalena pěkně vyvedená figurka náckobijce Blazkowitze. Nakonec jsem se zachoval jako zodpovědný otec od rodiny a za ušetřené peníze raději koupil velké balení plenek v akci. Proč o tom proboha mluvím?

Ultimátní sběratelská edice Gran Turismo Sport

Protože ještě než jsem stačil napsat novinku o ultimátní edici Gran Turisma Sport za téměř 50 tisíc dolarů (cca milion korun), někdo si ji skutečně koupil. Za své těžce vydělané peníze tento šťastlivec získá nejen samotnou hru, ale i PlayStation 4 Pro, aby ji měl na čem hrát. A ještě přilbu pro virtuální realitu, volant a závodní sedačku, aby měl zážitek co největší grády. K tomu ještě 4K televizi Bravia a roční předplatné služby PS Plus. No a jako příjemný bonus unikátní Gran Turismo edici Mazya MX-5. Aby bylo jasno, tak mám na mysli skutečné auto, se kterým můžete vyjet do ulic, nikoli pouze herní model.

Otázkou je, jestli si tento sběratel vůbec všimne, že k tomu autu také byla nějaká hra.