Grand Theft Auto 4 přijde koncem měsíce o část soundracku

Kvůli vypršení práv na použití některých hudebních skladeb bude herní soundtrack hry Grand Theft Auto 4 od 26. dubna o něco chudší. Kterých písní se to týká, bohužel nevíme, ale majitelé PS3 verze si prý budou do té doby moci stáhnout písně digitálně. Jestli se to bude týkat i PC verze, je otázkou. Soundtrack ke čtyřce je nacpaný spoustou skvělé hudby, nám v hlavě nejvíce utkvěla tato píseň: