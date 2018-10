Guerrilla Games najalo vývojáře Rainbow Six: Siege

Studio Guerrilla Games, které naposledy bodovalo akční hrou na hrdiny Horizon: Zero Dawn, ale proslulo střílečkami Killzone, získalo pro svůj neohlášený projekt dva klíčové vývojáře z ubisoftí taktické akce Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Od února na něm pracuje Simon Larouche (game director Rainbow Six Siege) a nově Chris Lee (game designer Rainbow Six Siege). Informace se objevily na fórech Resetera. Výběr lidí naznačuje, že základem neohlášeného projektu bude multiplayer.