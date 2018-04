Kartičky Gwint čekají razantní změny, vývojáři nejsou se hrou spokojeni

Marcin Iwiński, spoluzakladatel studia CD Projekt Red, mluví otevřeně: „Vzpomínám na to vzrušení, když se na E3 2016 oznámila Gwint na PC a konzole. Byla to pecka. Hra zaujala hráče i herní média a my si mysleli, že snad ani nemůžeme začít lépe. Páni... byli jsme naivní. V porovnání s hrami na hrdiny pro jednoho hráče, které jsme dosud vytvářeli, jsme si neuvědomili, jak rozdílné je provozovat a rozvíjet živou hru,“ napsal v otevřeném dopisu hráčům.

„O rok později jsme vydali otevřenou betu, kterou vyzkoušela spousta hráčů. Stále jsme se měli hodně co učit. Ale jako vždy jsme se přizpůsobili. To, co jsme si tehdy neuvědomili, bylo, že jsme se také pomalu odkláněli od naší původní vize. Zatímco jsme zápasili s udržováním hry a vydáváním nového obsahu, ztratili jsme ze zřetele, co bylo na hře jedinečné a zábavné. A vy jste hráli velkou roli v tom, abychom si to uvědomili. Děkujeme vám za upřímnou zpětnou vazbu!“

Gwent Homecoming

Gwent Homecoming je návrat k původním vizím. Aby je vývojáři do hry zapracovali, potřebují podle svých slovo šest měsíců. Během této doby vyjdou pouze dvě aktualizace: dubnová uvede chybějící prémiové karty a skiny herní desky na základě hrané frakce, květnová se bude věnovat vyvážení hry. Homecoming vyjde zároveň s příběhovou kampaní Thronebreaker. Hráči také budou moci po omezenou dobu rozložit svoje karty a získat zpět jejich plnou hodnotu. Co se esportu týče, plány se nijak nemění.



Co však tvůrci zvažují, je odstranění jedné linie na hrací desce, aby vynikly jednotlivé karty, které jsou až příliš malé. V závislosti na linii také mají mít některé karty dodatečné bonusy, k čemuž se vážou i rozdílné bonusy za umístění do přední nebo zadní linie. Přepracován také bude systém postupu hrou, zmíněn byl nový levelovací systém, achievementy a upravený režim Ranked. Změní se i hod mincí na začátku hry, kdy má ten, který nezačíná, výhodu. Z režimu Ranked také zmizí karty, které až příliš spoléhají na náhodu. Posledním bodem je zachování určité hloubky a identity jednotlivých frakcí.