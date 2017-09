Fanoušci předělávají Half-Life 2 do enginu prvního dílu

Ke všem lidem, kteří ve svém volném čase vytvářejí bez nároku na honorář obsah do svých oblíbených her, chovám bezměrnou úctu. Jejich práce je opravdu obdivuhodná a často ve skromných podmínkách vytvoří daleko kvalitnější obsah než draze placení profesionálové. Na ty nejzajímavější se pak snažíme na našich stránkách upozorňovat.

Slavné City 17 ještě nikdy nebylo ošklivější.

Jenže nejzajímavější ještě neznamená, že se nutně jedná o smysluplnou záležitost, kterou bychom si chtěli sami zahrát. Projekt Half-Life 2: Classic je přesně takovým příkladem, u kterého marně hledám důvod, proč se někdo vůbec do takové práce pustil. Pětičlenný tým modderů totiž předělává stařičký Half-Life 2 do ještě staršího enginu hry Half-Life 1. Hlavní motivací tvorby tohoto „demaku“ má zřejmě být jen vyzkoušet si, jestli to vůbec jde. A jak ukazuje zveřejněné video, tak to opravdu jde. Zatím je hotový jen první level, který si můžete stáhnout odsud. Pokud tedy ještě někde máte původní Half-Life 1, ten je ke spuštění nezbytný.

Pánům držím palce, nicméně osobně si raději počkám na vydání Black Mesy. Ta na to jde totiž klasicky a původní Half-Life (nejen) graficky vylepšuje do podoby do druhého dílu. Hotový by měl být nejspíše ještě letos.