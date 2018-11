Half-Life dnes slaví dvacáté narozeniny. Pojďte si zavzpomínat

Dnes je to právě 20 let ode dne, kdy oficiálně vyšla jedna z nejkultovnějších videoher vůbec, nesmrtelný Half-Life. Po pravdě řečeno by si taková klasika zasloužila nějaký obsáhlejší vzpomínkový článek, ale když tak koukám do našich archivů, mám pocit, že už jsme o této hře napsali vše, co se dalo.

Nebýt zpackaného závěru na planetě Xen,napsal bych, že je Half-Life nejlepší hrou všech dob. Ale on možná je i tak.

Pokud si tedy chcete zavzpomínat, máme tu desítky článků, z nichž stojí za vypíchnutí Andrejovo připomenutí nelehkého vývoje, Jakubova zajímavá úvaha na téma, jak by asi mohl vypadat Half-Life 3, kdyby někdy skutečně vyšel (ne tedy, že by k tomu snad někdy mohlo dojít) a můj bulvární poznatek o tom, že hlavní boss hry byl vymodelován podle syna programátora Gaba Newella.

Jelikož už jsme tedy všichni v redakci napsali o Half-Life první poslední, necháme tentokrát vzpomínání na vás. Napište nám do diskuse, která scéna se vám vybaví jako první, když se řekne Half-Life. A abyste se nestyděli, tak začnu já.

Genialitu Half-Lifu podle mě nejvíc vystihuje level Blast-Pit s obrovskými chapadly, která Gordona Freemana dokážou zabít jednou ranou. Pamatuji si, jak jsem se je dlouho snažil „ustřílet,“ než mi došlo, že správný postup jejich likvidace je mnohem, mnohem sofistikovanější.