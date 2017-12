Hearthstone: Kobolds and Catacombs překvapil režimem pro jednoho hráče

Nevím, jestli je to u on-line hry dobře, nebo špatně, ale nejvíc mě na nové expanzi zaujal režim Dungeon Run, jenž je určen pro jednoho hráče. Cílem je porazit osm náhodně rozlosovaných bossů. Ti první, jako třeba obří krysa, příliš nároční nejsou, zatímco ti finální zatopí. Každé povolání startuje s deseti předem danými kartami, kolekce se však postupně rozšiřuje.

Hearthstone: Kobolds and Catacombs

Zábavná je volba pasivních bonusů, které výrazně promění dynamiku hry (volíte si je po prvním a pátém kole). Je libo začínat s bonusovou manou, dvěma kartami navíc či sesílat kouzla o jednu manu levněji? Po třetím a sedmém kole volíme některý z pokladů, což je velmi silná karta. Například zahrání karty Wondrous Wand stojí tři many, ale hráč si lízne tři karty, jejichž vyložení je sníženo na nula many. A s tím už se dá pracovat, ne?

Většina bossů, pokud zrovna nějakým způsobem neruší strategii vašeho balíčku, je v pohodě. U některých se i zasmějete. Největší masakr jsou ovšem finální bitvy a co si budeme povídat, bez trochy štěstí to nejde. Což mi v tomto případě nijak zvlášť nevadí. Za některá povolání se také hraje lépe než za jiná.

Hearthstone: Kobolds and Catacombs

Největší škoda je, že na Dungeon Run nejsou navázány nějaké další odměny. Jistě, jsou tu úvodní úkoly, přebal za výhru se všemi povoláními a tuším jeden možný další úkol v rotaci. Jinak zde nelze plnit běžné questy.

Dungeon Run tak musíme vnímat pouze jako jednorázovou odbočku, která s vydáním další expanze upadne v zapomnění. A to je trochu škoda. Z ohlasů je celkem patrné, že i zajímavě zpracovaný režim pro jednoho hráče by mohl v Hearthstonu mít své místo.

Ale co dál?

Co se týče nových karet, Kobolds and Catacombs není ani z poloviny tak výrazná expanze jako Knights of the Frozen Throne. Tam jsem měl okamžitě chuť vyzkoušet Death Knighty za mnohá povolání a experimentovat. V této jsem měl asi vůbec nejmenší chuť rankovat.

Každé povolání se dočkalo legendární zbraně: některé jsou velmi silné, jiné zapadnou. Nové karty samozřejmě mají dopad na metu, což je dobře, přesto lze vysledovat, že nové balíky, které aktuálně „fungují“, většinou nepotřebují příliš nových karet. To je určitě dobrá zpráva zpráva pro ty, kteří hrají v režimu free 2 play. Z těch rychlých decků, vrátil se nám face hunter, zoo lock a celkem vtipně vypadá aggro paladin (ne murloc), který vznikl právě díky novým kartám.

Pokud jde o nové klíčové slovo Recruit, které vyloží náhodného miniona z balíčku, v základní podobě mě nezaujalo. Využití, zejména s dalšími efekty, však samozřejmě má. Za všechny zmíním třeba trochu přepálenou paladinskou kartu Call to Arms.

Tři zajímavé karty

Hearthstone: Kobolds and Catacombs

Kingsbane – karta, kterou si každý rogue zamiluje, už pro tu legraci, zatímco ostatní ji nenávidí. Kingsbane se totiž po zničení zamíchá zpět do balíčku, ale ponechá si veškeré enchanty, tedy většinou vyšší útok, lifesteal a další. Není problém si ji pak dohledat přes miniona Cavern Shinyfinder. A pořád stojí jednu manu. V podstatě lze říci, že je to taková zbraňová obdoba jade golemů – v určitém momentu vás oponent nehezky převálcuje, pokud ho necháte.

Corridor Creeper – zdánlivě nevinná karta, která tady s námi bude až do konce svých dnů, tj. než za rok a kousek odrotuje ze standardu. Získat miniona 5/5 za nula many nebylo nikdy tak snadné!

Explosive Runes – hloupá karta s neuvěřitelným poměrem cena/výkon, kterou ocení každý tempo mage. Nešlápne totiž většinou vedle. Oponent vyloží slabého miniona? Paráda, zbytek dostane do hlavy, a to vše jen za tři many! Vyloží něco silného? Za tři many o to přijde.