Hearthstone na Switch není na pořadu dne, potvrdil Ben Brode

Ačkoli šéf projektu Ben Brode připustil, že by se karetní hra Hearthstone mohla na Switchi objevit, aktuálně to vývojáři nemají v plánu. „Hru už máme na mobilních zařízeních, takže hodně hráčů, kteří vlastní Switch, může hrát na nich nebo na tabletech,“ řekl Brode serveru Dualshockers. „Mám rád Switch, jsem velký fanda této konzole. Na Switchi hraji neustále, takže si myslím, že každý už ví, jak úžasné to je. Jen si nejsem jistý, že Hearthstone se na Switch stoprocentně hodí,“ dodal. Poukázal také na to, že hra vyžaduje připojení k internetu.

Ben Brode