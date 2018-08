RECENZE: Hearthstone: The Boomsday Project láká na mechy a spíš nudí

Jen telegraficky zmiňme, že novinkami jsou klíčové slovo Magnetic (spojí dva mechy v jeden se všemi efekty), silná kouzla, která pomohou i protihráči, a karty Omega, které mají dodatečný efekt, pokud máte deset many. Režim pro jednoho hráče Puzzle Lab vyjde až 21. srpna.

Na expanzi Goblins vs Gnomes vzpomínám celkem rád, takže na návrat mechů jsem se těšil. A v tomto ohledu nejsem zklamán, noví mechové jsou velmi univerzální. Může za to nové klíčové slovo Magnetic, které umožní mecha vyložit buď samostatně, nebo přilepit k už vyloženému mechovi. Tím se přičtou útok, životy a hlavně schopnosti.

A tady to začíná být zajímavé. S novými kartami není problém vyložit jednou kartou víc mechů a je jedno, že je to jen obyčejná goblin bomba bez útoku, která v případě „smrti“ zraní oponenta. Důležité je, že na mecha lze přilepit jiné, silnější. Proto ta univerzálnost. Jako příklad použiji Huntera, který sice není Tier 1, ale bavilo mě za něj hrát asi nejvíc.

Venomizer Boommaster Flark Spider Bomb

Na miniona, který zatím „nic nedělá“, přilepím třeba mecha Wargear, což je za pět many 5/5 a můžu útočit libovolně. Dále je tu Venomizer s Poisonous, který zbaví velkých minionů případě skvělá Spider Bomba, která zničí náhodného protivníkova miniona. Když je třeba, není od věci ji aktivovat kartou Fireworks Tech. Ale není třeba jen lepit, jsou tu samozřejmě i levní aktivátoři s Rushem. Legendárkou je pak Boommaster Flark, který zároveň vyvolá čtyři goblin bomby. Tento deck sice nepatří ke špičce, ale je celkem zábava za něj hrát. Mechové s bombami pak připomenou ikonického Dr. Booma.

Co se týče neutrálních mechů, zmínku zaslouží legendární Zilliax, což je za pět many 3/2 s Magnetic, Divine Shield, Taunt, Lifesteal a Rush. I nadále platí, že po startu není dobré zbrkle craftit legendárky, pokud ovšem plánujete hrát mechy, Zilliax se neztratí.

Meta se stále formuje, karty jsou však rozdány a po zkušenostech s minulými expanzemi je nepravděpodobné, že dojde k nějakému radikálnímu posunu. A týden po vydání vypadá tak, že v Tier 1 je podle hsreplay.net Odd Rogue (používá nula karet z The Boomsday Project), Odd Paladin, Even Shaman a Zoo Warlock. Roste také Spell Hunter. Nové karty tak vyloženě nemění zažité pořádky, jako tomu bylo u Witchwoodu.

Hearthstone: The Boomsday Project - meta po týdnu

Je to i jeden z důvodů, proč mě nová expanze tolik nebere. Zatímco u Witchwoodu mě bavilo experimentovat, u The Boomsday Project vyprchalo vzrušení z nových karet rychle. Hrát skládačky typu Zoo Warlock se omrzí po pár hrách, hrát proti nim je otravné, zejména když na ně při rankování narážím tak sedm z deseti her. Balíky typu OTK (one turn kill) vyloženě nesnáším. Blizzard by se měl trochu krotit, vymýšlet méně meme kravinek, přepálených interakcí s rolí náhody a více se soustředit na interaktivitu mezi soupeřícími balíky.

Zajímavé karty

Whizbang the Wonderful

Whizbang the Wonderful

Whizbang the Wonderful je asi nejzvláštnější karta v historii Hearthstone. Díky ní je hra aktuálně přístupnější nováčkům a všem hráčům, kteří zápasí v režimu free 2 play. Jednoduše si ji zařadíte do balíčku a… to je vše. Hra pak při každém zápasu automaticky vylosuje povolání a vybere jeden ze dvou předem připravených balíčků, kterých je celkem 18. Jasně, nemůžete si zvolit povolání ani upravit balík, ale pokud si zkrátka chcete zahrát a nemáte karty, tohle je dobrá volba.

Soul Infusion

Soul Infusion

Říkal někdo Zoo Warlock? Právě v tomto balíčku funguje Soul Infusion božsky. Hodí se jak na dodělávku ke kartám jako Leeroy Jenkins či Doomguard, tak ke zdvojovačům typu Doubling Imp či Saronite Chain Gang, kteří už tak mohou být posíleni vyložením Prince Kelesetha.

Unexpected Results

Unexpected Results

Není to sice dobrá karta (winrate zatím pod 50 procent), ale líbí se mi, jak interaguje se Spell Damage. Zjevné je kombo s Celestial Emissary, což je za dvě many 2/1, která navýší na kolo Spell Damage o +2. Předpokládá se, že na stole už budou nějací další minioni se Spell Damage.

Stargazer Luna

Stargazer Luna

Pěkná karta do tempo Mage, který stále hledá svoje místo na slunci. Pokud to tuto expanzi nedopadne, předpokládám, že v dalších se neztratí.