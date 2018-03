Tři ven, jedna nová. S příchodem Witchwood odrotují ze standardu sady Whispers of the Old Gods, One Night in Karazhan a Mean Streets of Gadgetzan, což výrazně změní zažité balíčky. Což je jedině dobře.

Nových karet bude 135, tady se žádné překvapení nekoná. Dočkáme se ovšem dvou nových klíčových slov a jednoho mechanismu. Kartu s klíčovým slovem Echo je možné vyložit během daného kola několikrát - pokud vám stačí mana. Jednoduše ji vyložíte na stůl a v ruce se vám objeví její „ghost“ verze, kterou můžete dále použít. Na konci kola z ruky zmizí.

Karta s klíčovým slovem Rush se týká minionů, kteří mohou po vyložení okamžitě útočit, ale pouze na ostatní miniony. Zkrátka známý Charge okleštěný o možnost útočit hned na hrdiny. Takovou kartu už známe, vzpomeňme na Charged Devilsaur.

Novým mechanismem pak je klíčové slovo „Start of Game“ na některých kartách. To znamená, že když je daná podmínka splněna, efekt platí od prvního kola. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Legendární karta Genn Greymane říká, že pokud váš balíček obsahuje pouze karty, jejichž hodnota pro vyložení je sudá, stojí Hero Power o jednu manu méně.

Hearthstone: The Witchwood

Těšit se můžeme na nový režim Monster Hunt, což je variace na povedený Dungeon Run z minula. Rozdíl je v tom, že nebudeme hrát za známe hrdiny, ale čtveřici nových, navržených speciálně pro tento režim. Tracker, Cannoneer, Houndmaster a Time-Tinker sice spadají mezi známé archetypy, mají ovšem vlastní Hero Power a některé karty.

Co se týče zbytku, Witchwood obsahuje dvě legendární karty pro každé povolání. Každý, kdo se po vydání expanze přihlásí, získá tři boostery, přičemž garantována je jedna legendární karta. A poslední věc, šaman se jako jediný dočká nové hrdinské karty „Hagatha“. Co umí, není prozatím známo. Odhalování nových karet začne 26. března.