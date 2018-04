První výraznou změnou je odrotování edic Whispers of the Old Gods, One Night in Karazhan a Mean Streets of Gadgetzan z režimu Standard, což je přesně minus 311 karet. Withwood pak do Standardu přináší 135 nových karet. Během letoška vyjdou ještě dvě expanze, což znamená, že na konci roku ve hře bude víc karet než před vydáním Witchwoodu.

Výraznou novinkou je nové klíčové slovo Rush, které říká, že vyložený minion může okamžitě útočit, ale pouze na ostatní miniony. Další kolo už funguje bez omezení. Je to zkrátka známý Charge okleštěný o možnost útočit hned na hrdiny. Problém s Chargem je, že větší množství těchto karet by umožnilo stavět rychlé balíčky, které útočí přímo do hlavy, což sice je legitimní strategie (Face Hunter), ale na úkor určité rozmanitosti.

Rush tento problém řeší a trochu se divím, že s ním tvůrci přicházejí až nyní. Ostatně už teď je ve hře více karet s Rushem než s Chargem. Každopádně díky za něj.



Hearthstone: Witchwood

Druhý mechanismu nazvaný Echo už tak výrazný není. Kartu s tímto klíčovým slovem je možné vyložit během daného kola několikrát, pokud vám stačí mana. Vyložíte ji na stůl a v ruce se vám objeví její „ghost“ verze, kterou můžete dále použít. Na konci kola z ruky zmizí. Nejvýraznější je v tuto chvíli asi trojice karet u zloděje, jinak je Echo prozatím ve stínu Rushe.

Co však dopad má, a to zásadní, je nový prvek „Start of Game“ na přesně dvou kartách. První je Genn Greymane, který hned na začátku hry (tj. bez vyložení, stačí ho mít v balíčku) zlevní Hero Power na jednu manu, pokud je balíček poskládaný pouze z karet, jejichž hodnota pro vyložení je sudá.

Druhá karta Baku the Mooneater funguje na stejném principu, pouze s lichými kartami a efektem, kdy Hero Power nezlevní, ale posílí. Jestli si vzpomínáte na kartu Justicar Truehearth z expanze Grand Tournament, jste doma. Například u Huntera se Steady Shot, který uděluje dvě zranění do hlavy, změní na Ballista Shot, který dává o jedno víc.

Efektivnost balíčků podle hsreplay.net k 16. dubnu

Mít postavené balíčky z lichých a sudých karet je něco nového a popravdě se mi líbí víc než kdysi jednokartové. A zatím to vypadá, že jsou efektivní. Například podle stránky Hsreplay.net, která sbírá data z odehraných her, jsou v době psaní článku nejefektivnější dva paladinské balíčky – jeden složený z lichých karet a druhý ze sudých.

Vzhledem k tomu, že jsem Hearthstone chvilku nehrál, začínal jsem tuším na ranku 24. Asi už není nijak překvapivé, že i na této úrovni potkáváte velmi dobré a drahé balíčky zkopírované z internetu. Někoho, kdo má pár karet a silné verze nahrazuje těmi dostupnějšími (a slabšími), už moc nenajdete.

Moje zkušenost je vlastně stejná jako s každou expanzí. Zkouším postavit mága, ale jde to pomalu, tak ho vyměním za nějakou variantu Face Huntera nebo Midrange Huntera. S tím dojdu někam mezi rank 15 až 10, kde mě začne po čase štvát bezmoc, když vám dojde dech.

Tehdy přecházím hrát nějakého zákeřného Priesta a trochu experimentuji s Paladinem. Zaseknu se na desítce a zhruba měsíc před novou expanzí přestávám hrát úplně, protože je to pořád stejné. Ani tentokrát tvůrci nedokázali (nebo nechtěli?) vyřadit archetypy OTK (one turn kill), kdy si zkrátka hrajete svoji hru, zatímco oponent se v podstatě nemá šanci vašemu kombu nijak zabránit.

Zajímavé karty

Genn Greymane a Baku the Mooneater

Balíčky, které těží z toho, že jsou složené ze sudých nebo lichých karet. To v Hearthstone ještě nebylo. Je to zkrátka něco za něco a musím říct, že mě to baví.

S hudderwock

Hearthstone: Witchwood

Shudderwock je nejdiskutovanější karta této expanze. A také nejméně povedená. Hráči prakticky okamžitě objevili, že po zahrání určitých karet vyvoláte kombo, které oponenta zabije v jednom kole, které ovšem trvá čtvrt hodiny. Blizzard už přislíbil nápravu. Dlužno říct, že úspěšnost Shudderwock Shamana není tak velká. Jen je otrava proti němu hrát. To Blizzard nezvládl.

August Dean Ayala (Twitter) @IksarHS We'll be reading more feedback over the weekend and will revisit the Shudderwock topic early next week. Checking out both animation timings and feedback on the deck playstyle itself. Let us know what you think and enjoy Witchwood!



Dire Frenzy

Hearthstone: Witchwood

Dire Frenzy zřejmě zapadne, protože to není karta do rychlých balíčků. Ale je s ní zábava. Kromě toho, že si posílíte vyloženého miniona (+3 k útoku a životům), si ho ještě třikrát zamícháte (posíleného) do balíčku, ale s původní cenou vyložení. Dočkáme se někdy pořádného Control Huntera, nebo je lovec navždy odsouzen k hraní role hloupé „skládačky“?

Black Cat

Hearthstone: Witchwood

Mág složený pouze z lichých karet také nepatří ke špičce (nevzdáváme se!), pokud ho ovšem zkusíte, Black Cat je povinnost. Přidá totiž +1 ke spell power a při vyložení lízne kartu. A ten artwork je také parádní, ne? V minulosti tuto roli zastával Azure Drake.

Chameleos

Hearthstone: Witchwood

Pokud máte Chameleose na ruce, každé kolo se změní v kartu, kterou má na ruce váš oponent. A funguje lépe, než jsem čekal – máte přehled o kartách soupeře a v pravý moment zahrajete něco, co se vám hodí. Chameleos není „must have“, ale parádně se hodí do všech záškodnických balíčků.

Lady in White

Hearthstone: Witchwood

Dáma v bílem změní útok všech minionů v balíčku (tj. ne už v ruce) na hodnotu jejich životů. Pokud k tomu máte uzpůsobený balíček, což v případě Priesta není moc obtížné, získáte slušnou převahu.

Druhou část recenze přineseme po vydání režimu Monster Hunt.