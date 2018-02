Rok Havrana v Hearthstone přinese tři expanze a in-game turnaje

S první letošní expanzí odrotují do režimu Wild sady Whispers of the Old Gods, One Night in Karazhan a Mean Streets of Gadgetzan. Ze standardu tak zmizí karty jako Patches the Pirate, Kazakus, Barnes, Evolve, Jade Idol či Raza the Chained. Tím však čistka nekončí.

Vývojáři se rozhodli přesunout do síně slávy ještě další tři karty, které buď limitují design nových karet, nebo mají vyřadit zažitý archetyp, který je podle nich ve hře až příliš dlouho.

Karty, které také zmizí z režimu Standard

Mágové tak ve standardu přijdou o ikonický Ice Block, jehož odchod má uvolnit místo novým strategiím. Odporoučí se také Molten Giant (a vrátí se do stavu před nerfem) a Coldlight Oracle.

Právě takzvané mill decky, založené na tom, že oponentovi spálíte karty tím, že ho donutíte líznout, když má plnou ruku, se netěší přízni vývojářů. Je to prý zábava pro ty, kteří je hrají, ale oponentovi nedovolí hrát jeho balíček.

S Year of the Raven se ve hře objeví nová hrdinka Lunara. Získá ji každý, kdo vyhraje deset her ve standardu. Vývojáři chtějí, aby za každé povolání byla dostupná obě pohlaví. Úpravou projde také systém úkolů, které nově nabídnou více goldů za méně práce. Například 40 goldů za zahrání 20 minionů, jejichž vyložení stojí více než 5 many nově odmění 50 goldů, přičemž bude stačit zahrát pouze 12 minionů. Super!

A konečně turnaje. Jejich organizování bude dostupné přímo in-game, což spoustu věcí usnadní, například validaci balíčků. Dočkat bychom se měli ve druhé polovině letošního roku. Zakládání in-game turnajů je určeno jak pro menší skupinky kamarádů, tak ty, kteří chtějí zorganizovat něco většího.