Hell Let Lose má přinést realistický zážitek z druhé světové války

Mnoho lidí čekalo na návrat populární série Call of Duty zpátky do kulis druhé světové války jako na smilování Jak ale ukázala nedávná otevřená beta, kulisy se sice změnily, ale v jádru je to pořád ta stejná hra, se všemi klady i zápory. Je rychlá, přehledná a přímočará. Svojí atmosférou však rozhodně historii nijak nepřipomíná a to ani v případě, že si odmyslíme černošské vojačky v uniformách wehrmachtu.

Hell to Lose

Svoji příležitost proto vycítil vývojářský tým Black Matter a na konci září spustil kickstarterovou kampaň na mnohem realističtější podobu nejhoršího vojenského konfliktu novodobé historie. Hell Let Lose je ryze multiplayerová střílečka, v níž se proti sobě může utkat až 50 hráčů na každé straně.

Sází především na realismus a to až do té míry, že na obrazovce nenalezneme ani zaměřovací kříž. Klíčové slovo má být spolupráce, uspět zde můžete pouze strategickým zabíráním sektorů generujících různé bonusy. Mapy mají být obrovské (až 4 kilometry čtvereční) a nebude samozřejmě chybět ani vojenská technika. Jenže ta musí někde brát palivo a munici a právě proto musíte plánovat postup dopředu a zabírat ty části mapy, které vám dané suroviny poskytnou.

S kickstarterovou kampaní si autoři hodně vyhráli a slibují hory doly. Jestli se jim hru nakonec podaří v této podobě i dodat, je otázkou, téměř jistotou však je, že od lidí dostanou šanci. Po pouhých dvou dnech už mají na kontě hodně přes polovinu z požadovaných 2 a půl milionu korun a stále zbývá skoro celý měsíc. Pokud vše půjde jak má, dočkáme se hratelného předběžného přístupu již někdy v první polovině příštího roku.