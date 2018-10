Podívejte se, jak vypadá Henry Cavill v roli zaklínače Geralta

Výběr Henryho Cavilla do hlavní role chystané seriálové adaptace Zaklínače vzbudil před několika měsíci mnoho otazníků. Nebude náhodou představitel filmového Supermana na roli životem ošlehaného válečníka příliš mladý, svalnatý nebo pohledný?

To nyní konečně můžete posoudit sami, protože společnost Netflix v kraťoučkém videu ukázala, jak Cavill v roli Geralta bude nakonec vypadat. Za nás dobré, i když by to chtělo o něco lepší účes a alespoň na týden se přestat holit. Co říkáte vy?