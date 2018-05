Herní asistentka Sam od Ubisoftu je nyní dostupná celosvětově

Ubisoft rozšířil aplikaci Ubisoft Club, která je dostupná na iOS a Android, o chatbota. Jmenuje se Sam a zodpoví základní otázky týkající se her od Ubisoftu, zároveň ovšem čerpá i z dat na vašem účtu. Můžete se tak zeptat nejenom dejme tomu na příběh Watch Dogs 2, ale také na to, kolik hodin máte odehráno ve Far Cry 5 či kolik jste zabili nepřátel. Na dotaz, co můžeme čekat od letošní E3, Sam zmiňuje nové info o Rainbow Six Siege, The Crew 2 a The Division 2.