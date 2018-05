Herní battle: Call of Duty, nebo Battlefield?

Jakub Žežule - Dlouhá léta jsem tíhl spíše ke Call of Duty. Modern Warfare 3 dokonce, a teď se podržte, považuji za svou vůbec nejoblíbenější střílečku všech dob. Kampaň, kooperace i tehdejší forma multiplayeru mě beznadějně pohltily a obsahu měla tahle hra na rozdávání. Navíc miluji, když jsou takové hry zasazeny na bojiště rozsetá po světě, tohle MW3 uměla dokonale. Z aktuální generace mě dlouho bavil i multiplayer Battlefieldu 4 a všechny složky futuristických Black Ops 3, jejichž tvůrcům jsem se za to odvděčil nákupem Season Passu i balíčku Zombie Chronicles. Výsledek je super.

Battlefield 1: Apocalypse

Aktuálně zkouším opatrný návrat k WWII. Multiplayeru prospěla drastická proměna systému divizí a člověk už není vůbec nucený používat zbytečnou novinku, kterou je sociální prostor ve stylu Destiny. Přesto musím říct, že ani BLOPS3 ani WWII mě nebaví tak jako Battlefield 1, který si díky mapám, zbraním i atmosféře ohromně užívám. Ta hra je s prominutím návyková jako prase a v jejím případě za to nemůžou žádné psychologické kličky s lootboxy, challengemi a eventy. Takže krátká odpověď? Dřív CoD, teď BF1.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Martin Zavřel - Historicky jsem vždycky dával přednost Call of Duty, hlavně díky důrazu na příběh a unikátní mise v kampani, nicméně letos musím přiznat, že mě zatím nijak zvlášť nezaujala ani jedna z této dvojice her. Letošní Call of Duty bude úplně bez příběhu a Battlefield V mi připadá zbytečně „přehnaný“ ve všech ohledech, alespoň z prvního traileru. Kde jsou ty časy původní Modern Warfare s nezapomenutelnými misemi a hudbou Hanse Zimmera.

Battlefield: Bad Company 2 - Vietnam

Jan Hanáček - Tohle je opravdu těžká otázka. Logicky, pokud jde o hru pro jednoho hráče, pak i přes všechny chyby a problémy vede jednoznačně Call of Duty. Pro mě totiž tahle série nikdy nestála na multiplayeru. Ale protože s láskou vzpomínám na doby, kdy jsme s kamarády po LANu hrávali první dva Battlefieldy (tedy 1942 a Vietnam), asi se přikloním k téhle možnosti. Nekonečná poušť v El Alamein má dodnes své kouzlo.

Battlefield 1: They Shall not Pass

Ondřej Zach - Léta jsem měl raději Call of Duty kvůli skvělým kampaním pro jednoho hráče, postupem času se mi série ovšem vzdálila. Momentálně bych dal přednost Battlefieldu, protože Battlefiled 1 měl parádní atmosféru a více mi vyhovuje jeho pojetí multiplayeru. Od Battlefieldu V jsem čekal podobně hutnou atmosféru, proto mě přebarvený trailer, z nějž ani nebylo poznat, že je hra zasazena do 2. světové války, nemile zaskočil. Ale mám pocit, že to u mě stejně zase vyhraje Battlefield (V), protože za tím přepáleným pozlátkem očekávám daleko lepší gunplay než má momentálně Call of Duty.

Modern Warfare 2 (PC)

Petr Zelený - Vlastně nepreferuji ani jedno, protože střílečky v posledních letech až na výjimky (Shadow Warrior) v podstatě nehraju. Battlefield jsem naposledy hrál myslím ještě s přívlastkem 1942, kde jsme po sobě s kamarády pálili z tanků a Call of Duty někdy přede deseti lety, když vyšel druhý díl Modern Warfare. Jinými slovy jsou mi obě série poměrně ukradené. Ale musím říct, že mě občas baví ty žabomyší války, ta univerzální nenávist vůči Call of Duty, které stejně nakonec prodá miliony a miliony kopií, a všechny ty tanečky okolo.

Jan Lysý - Abych se přiznal, nemám v těchto dvou případech favorita. Prostě si vybírám podle toho, na co mám zrovna chuť. Je to hrozné klišé, ale každá série má svá pro a proti, takže volím podle aktuálního rozpoložení.

Call of Duty: WWII

Andrej Brabec - Zase si jednou nachystám ten policejní štít, co se používá na demonstracích. Očekávám totiž příval kamenů. Příliš nechápu proklínání Call of Duty, při kterém dotyčná osoba tím samým dechem vyzdvihuje Battlefield. Obě série jsou už značně vyčpělé. Battlefield odvádí lepší práci při změnách prostředí, ale v jádru je to už přes 10 let prakticky stejná hra. Mám radši síťovou hru v Call of Duty. Minimálně v minulosti měla lépe navržené mapy i zábavnější dynamiku. Úrovně s jasnou strukturou, kde se dalo takticky pohybovat. Battlefield oproti tomu sází na extrémní otevřenost, která možná více odráží skutečné bojiště. Ale také více nahrává nováčkům a plíživému stylu hry.

Honza Srp - Jelikož hraju převážně singleplayerové hry, tak jednoznačně Call of Duty. Neříkám, že je to vrchol herního průmyslu, ale u kampaní jsem se každoročně dokázal slušně pobavit, některé pak byly podle mě vyloženě skvělé (Advanced Warfare). To Battlefield obsah pro jednoho hráče neumí a třeba Battlefield 1 mi pak přišel vyloženě trapný. Jedinou výjimkou byl policejní Hardline, ale ten zase propadl na poli multiplayerovém. Letošní souboj je mi proto zcela ukradený, zůstávám u Battlefrontu 2.

Call of Duty 2

Michael Mlynář - K mému obrovskému překvapení jsem zjistil, že jsem před téměř přesně deseti lety recenzoval Bad Company. Přísahal bych, že jsem žádný Battlefield nikdy nehrál, ale tak člověk si nemůže pamatovat všechno, že. Navíc je tedy asi zřejmé, jak hluboce mě ta hra tenkrát zasáhla. V případě Call of Duty je to lepší, hrál jsem sice jen druhý díl, ale aspoň si to pamatuji. Asi to taky nebylo kdovíco, protože od té doby mě i tato série míjí pořádným obloukem, ale pokud bych si přece jen musel vybrat, tak zvolím právě CoD. V tom druhém dílu se mi totiž líbila „ruská“ hláška v přesném znění „enemy granata“.