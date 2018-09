Herní milník klepe na dveře. Bude Red Dead Redemption 2 hrou generace?

Mezi hlavní cíle her odehrávajících se v otevřeném světě patří vytvoření iluze skutečného ekosystému, který hráč obývá v kůži hlavní postavy. Uvěřitelnost světa a interakce s okolním prostředím tu sice hrají prvořadou roli, na druhou stranu virtuální prostor musí fungovat a dávat smysl i bez zásahu hráče.

„Openworldové“ hry zaznamenaly v tomto ohledu ohromný posun a neustále se zlepšují. Skyrim, GTA V, Zaklínač 3 a loňská Zelda patří v tomto ohledu mezi nejčastěji skloňovaná jména posledních let. Red Dead Redemption 2 si přitom neklade za cíl nic menšího než všechny tyto předchůdce roznést na kopytech.

Na rozdíl od GTA V v Red Dead Redemption 2 ovládáte pouze jednu hlavní postavu.

Egoismus a troufalost? Velkohubé rouhání? Podle svědectví lidí, kteří si mohli hru zahrát, se to frajerům z Rockstaru nejspíše podaří. Jak toho chce studio dosáhnout? Zástupci herních médií se nezávisle na sobě shodují, že autoři Red Dead Redemption 2 vytvořili mimořádně vtahující a přesvědčivou simulaci života jednoho westernového bandity, o jehož charakteru rozhodnou samotní hráči.

Hodný, zlý a ošklivý

Jedním z hlavních důvodů, proč má Divoký západ v Red Dead Redemption 2 předčit všechno ostatní, na co jsou hráči v podobných hrách zvyklí, je způsob, jakým probíhá interakce hlavního hrdiny s okolním světem. Jde o ohromnou spoustu detailů, herních mechanismů, animací a dílčích systémů, které dohromady utvářejí iluzi realisticky fungujícího celku.



Kupříkladu každou postavu ve hře budete mít možnost například pozdravit, vyprovokovat, nebo naopak uklidnit. Samostatné tlačítko je pak přiřazené varovnému výstřelu do vzduchu. Tím to zdaleka nekončí. Možnosti interakce se budou lišit podle kontextu, ve kterém se hlavní hrdina Arthur Morgan a daná postava nachází.

Zmíněna byla například situace, kdy Morgan vytáhne zbraň na kolemjdoucího člověka, který okamžitě sáhne po vlastní pušce. Hráč se nakonec rozhodl situaci uklidnit a jít si po svých. Zmíněná postava jen velmi váhavě sklonila vlastní zbraň a pomalu odcházela opačným směrem, přičemž se za Morganem nervózně otáčela.

Hlavní hrdina Arthur Morgan je sice členem gangu, jak moc velký bídák to ale bude, rozhodnou až hráči.

Jiní novináři popisují situace, kdy se podobně vyhrocené momenty uklidnit nepodařilo. Postavy v herním světě mají totiž povědomí o vašich předchozích činech, a pokud například oloupíte jiný gang a pak na něj opět narazíte, z přestřelky se už nevymluvíte. Leckdy jde o reakce na vaše konkrétní předchozí volby, jindy se odezva opírá o vaši celkovou pověst.

Systém cti bude mít tentokrát ve hře klíčovou roli. Arthur Morgan sice bude stále banditou, může mít však srdce na správném místě, mírnit řádění gangu a neuchylovat se k nesmyslnému vraždění civilistů. A naopak, pokud budete chtít, můžete z něj udělat skutečně nemilosrdného padoucha a postrach Divokého západu. Ostatní postavy, včetně dalších členů vašeho gangu na vás budou podle toho reagovat.

Red Dead Redemption 2 posune interakci s herním světem a jednotlivými postavami na další metu.

Údržba se vyplatí

To platí i pro vaši vizáž. Kolemjdoucí uvidí vaše zranění i krev a špínu na oblečení. Během hry vám rostou vlasy a vousy a je už jen na vás, jestli budete o Morgana v tomto ohledu nějak výrazněji pečovat. Podobně jako ve starém GTA: San Andreas musíte v Red Dead Redemption 2 jíst, ale pokud budete nenažraní, tak ztloustnete, což se projeví i na vaší výdrži. Podobný efekt má mít nedostatečný oděv kupříkladu při pohybu po zasněžené krajině.



Zbraním byla věnována stejná péče jako jednotlivým kusům oděvu a půjde je vizuálně upravovat. Budete je muset čistit a udržovat, neboť se vám postupně opotřebovávají a reziví, pokud s nimi polezete do vody. Najednou lze nést dvě pistole a dvě pušky nebo dvě pistole, pušku a luk. Zbytek arzenálu budete muset nechat v pouzdrech u sedla vašeho koně.

Gang psanců a vyvrhelů je pro Arthura rodinou. Patří do něj i postavy z prvního dílu, včetně Johna Marstona.

Nové kusy lze samozřejmě nakoupit v obchodech. I zde Rockstar tlačí na pilu, co se týče snahy ponořit hráče do světa hry a jednotlivé kusy si tu tak budete vybírat z nádherně ilustrovaných katalogů uvnitř hry, v nichž jsou i dobové inzeráty a další články. Tohle má být pro Red Dead Redemption 2 typické. Všechny procesy vidíte skrze animace na obrazovce uvnitř herního světa a ne skrze zkratkovité příkazy a informace v nabídce hry.



Obecné nadšení a úžas vzbudila pozornost věnovaná koním. Se svým nejvěrnějším přítelem budete moci utužovat vztah třeba krmením a hřebelcováním. Má to mít i praktický efekt a zvíře se díky tomu naučí užitečné triky a další dovednosti. Šílenou posedlost detaily dokazuje i skutečnost, že koně občas položí nějakou tu koblihu a jejich varlata jsou animovaná, takže se realisticky hýbou a když je zima, tak se dokonce zmenší.

Dobová atmosféra ze hry přímo čiší, na detaily budete narážet na každém kroku.

Hráč bude trávit spoustu času s ostatními členy gangu v táborech, kde spolu všichni mluví nezávisle na tom, zda se nacházíte poblíž či ne. Zde obdržíte i nové mise od vašich kumpánů. Opět je na vás, jak moc budete o gang pečovat a věnovat se jeho zásobování a pohodlí či pojedete na vlastní triko.

Špičková technologie

Iluzi skutečného světa pomáhá vytvořit ohromná spousta dílčích animací, vychytávek a grafických efektů, které celé dění posouvají na další úroveň. Když začne pršet, Morgan se viditelně nahrbí, nebo pokud jde proti silnému větru, skloní odpovídajícím způsobem hlavu. Když stahuje ulovené zvíře z kůže, hráč tuto činnost opravdu vidí a neděje se tak s kamerou natočenou jiným směrem.

Pokud bude chtít uložit luk do pouzdra u sedla koně a budete se zrovna nacházet na opačném boku zvířete, Morgan si stoupne na špičky, nakloní se přes zvíře a zasune zbraň na příslušné místo. Jednotlivé kusy oděvů jsou animovány zvlášť a realisticky se hýbou. Komukoliv (včetně vás) je možné sestřelit klobouk bez toho, že by dotyčná postava utrpěla zranění.

Tím chvála zdaleka nekončí. Novináři si shodně pochvalují i zvuky zbraní a pocit ze střelby. Red Dead Redemption 2 bude náležitě krvavou hrou, ve které půjdou ustřelovat i končetiny nepřátel. Ve zpomaleném režimu se vyplatí cílit na jednotlivé orgány a citlivá místa. To se hodí i při lovu, protože čím méně poškodíte kůži zvířete, tím víc za ní dostanete zaplaceno.

Na druhou stranu můžete vystřelit protivníkům zbraň z ruky, nebo je pouze postřelit a nechat naživu. Zaměřujete buď klasickým způsobem, ve zpomaleném režimu Dead Eye, nebo lze pálit rovnou od boku. Zajímavé je, že pokud budete hrát za opravdového padoucha, budou Morganovy krvavé dodělávačky o to brutálnější. Zpomalené záběry některých zásahů připomenou styl Maxe Paynea.



Red Dead Redemption 2 nabídne ohromný otevřený svět se spoustou rozdílných ekosystémů.

Překvapila i umělá inteligence, především vašich spolubojovníků. Komunikují a jsou schopni postřílet víc než jen pár nepřátel, v boji za ně tak budete rozhodně vděční. Podobně jako v GTA 5 budete moci hrát z pohledu vlastních očí. Rockstar se chlubí i tím, že hra obsahuje 192 původních hudebních skladeb, které budou hrát dynamicky podle situace, v jaké se zrovna nacházíte.



Grafická stránka má být rovněž naprostá špička, především kouzelná hra světel, efekty počasí, již zmíněné dílčí animace, všudypřítomné detaily i daleké výhledy do okolní krajiny. Virtuální fotografové budou jásat z Photo módu. Mapa bude samozřejmě do rozlohy náležitě ohromná, a to navzdory pozornosti věnované jednotlivým lokacím. Těšit se můžete i na rozdílná města a osady přirozeně zasazená do nádherné krajiny s odlišnými regiony. Ty bude obývat kolem 200 druhů zvířat.

To všechno zní velmi slibně a není divu, proč vývoj hry zabral tolik času, o finanční stránce nemluvě. A to nezmiňuji masivní online režim, který hodlají autoři obohacovat a vylepšovat následujících několik let. O tom se zatím ví jen velmi málo. Jeho beta začne v listopadu a z náznaků lze vyčíst, že bude o něco výpravnější a osobnější než v GTA Online a Rockstar se s ním tak nejspíš bude snažit přilákat více fanoušků příběhových her na hrdiny.

Je vypovídající, že veškerá chvála jde na vrub hry pro jednoho hráče, nehledě na to, že online režim bude podobně jako GTA Online pravděpodobně fenoménem sám o sobě. Snad se v něm podaří vyřešit otravné loadingy a nekonečný matchmakingy a hra nebude spoléhat na pay2win mechanismy.

Red Dead Redemption 2 vychází 26. října na Playstation 4 a Xbox One.

