Vyplatí se investice do herních sluchátek, nebo jde o předražený šunt?

Je až zarážející, jak moc je podceňován vliv zvuku na kvalitu herního požitku. Spousta lidí je schopná se do krve přít o grafických rozdílech mezi PC a konzolovými verzemi a všímat si i těch nejmenších detailů, ale když přijde na zvuk, vystačí si s chraptícími bakelitovými bedničkami, u nichž je zajímá jen to, jak moc nahlas dokážou hrát.



Hrát Hellblade bez pořádných sluchátek je poloviční zážitek.

Ostatně mohu mluvit i ze své zkušenosti. Dlouhá léta jsem audio příliš neřešilm celou éru PS3 se spokojil se zvukem z TV a ani mi nepřišlo, že bych se o něco ochuzoval. Jen během nočních seancí jsem musel pořádně ubírat na hlasitosti, abych nerušil spící rodinu.

Jenže s příchodem PS4 už v tom pokračovat nešlo. V Sony sice dokázali do malé krabičky nacpat mnohem výkonnější hardware, jenže aby se to celé uchladilo, musí se větrák roztáčet do extrémních otáček. Noční hraní se staženým zvukem už prakticky nepřicházelo v úvahu, protože přes hukot ventilátoru prakticky nebylo nic jiného slyšet.

A tak se po dlouhém úvodu konečně dostáváme k jádru věci, a tím jsou sluchátka, jejichž nákup může vylepšit herní zážitky více než upgrade grafické karty. Díky nim konečně uslyšíte vše, co autoři chtěli, abyste slyšeli a oproti sebelépe postavené zvukové stěně mají dvě zásadní výhody: dokážou odfiltrovat všechen „odpadní“ zvuk okolí a ani v té nejlítější bitvě nebudete nikoho obtěžovat.

Proč specializovaný headset?

První otázka se vyloženě nabízí. Proč byste měli investovat do herního headsetu, když už máte vhodná klasická sluchátka? Odpověď je jednoduchá - nemusíte. Hlavní výhoda headsetů je čistě v tom, že nabízí mikrofon a sluchátka v jednom. Nic víc než pohodlí v tom nehledejte a pokud samostatný mikrofon dokážete vhodně přichytit, o nic se tím neochudíte.

Trust GXT 383 sice hrají solidně, ale vzhledem příliš neoslní.

Zato nevýhod nabízejí headsety spoustu, přičemž tou nejzásadnější je asi cena. Stejný hardware opatřený logem nějakého „cool“ výrobce a drsným názvem (zpravidla obsahuje výrazy typu Hyper, Force, Pro nebo Ultimate) se často prodává klidně i o pár tisícovek dráž než parametry srovnatelná „neherní“ varianta. Oproti běžným sluchátkům navíc bývají ta herní většinou notně „přebasovaná,“ což sice většina lidí ve hrách ocení, ale pokud chcete poslouchat i hudbu jiného žánru než dubstep, je to spíše na škodu.

Nesmíme také zapomenout na to, že design herních headsetů (a ostatně většiny specializovaného herního vybavení jako takového) je vytvářen s cílem udělat z vás věčné panice, a nadobro vás upoutat před blikající obrazovku. S křiklavými barvami pomalovanými „traktory,“ které díky LED podsvícení září na kilometr daleko, totiž na nikoho soudného dojem neuděláte a i Otík z filmu Vesničko má středisková proti vám bude vypadat jako módní ikona. Ne, vážně, to si opravdu výrobci hardware stále myslí, že jsou hry jen pro dvanáctileté chlapečky a nemohou udělat něco, s čím bych se nemusel stydět se do článku i vyfotit?

Ale legraci stranou, i mezi herními sluchátky se dá najít řada výborných kousků, jen to chce dobře si rozmyslet, co od nich opravdu očekáváte.

Každé zboží má svého kupce

Stejně jako běžná sluchátka se i ta herní prodávají v řadě cenových kategorií, a to od několika stovek až po vyšší jednotky tisíc. V nabídce je jich nepřeberné množství, těch několik níže uvedených modelů zmiňuji spíše orientačně, a to proto, že s nimi mám osobní zkušenost, nikoli proto, že bych tvrdil, že jsou nejlepší.

Creative Fatal1ty byly v nízké cenové kategorii hitem. Jejich pokračovatelem jsou nyní Blaster Blaze.

Než se pustíme do bližšího popisu, považuji také za nutné upozornit, že vnímání zvuku je značně individuální záležitost. Bez ohledu na to, kolik teorie si nastudujete na internetu, nikde nemáte garantováno, která sluchátka budou pro vás nejlepší. Jsou totiž lidé, pro které jsou i tři stovky přehnaná investice, protože „to“ tam prostě neslyší, na druhou stranu jsou audiofilové, kteří jsou ochotni utratit přes deset tisíc i za „pecky“ a jejich domácí hi-fi systém má hodnotu rodinného auta.

Nejlevnější použitelné headsety začínají zhruba na ceně 500 korun a pokud jste sváteční hráči, kteří si jen občas chtějí s kamarády zahrát online a pokecat u toho, nejspíše vám budou stačit. V této kategorii bych zmínil asi Blaster Blaze od firmy Creative, nástupce legendárních Fatal1ty. Odnímatelný mikrofon, lehoučká konstrukce a obstojný zvuk jsou v této cenové kategorii jednou z nejlepších voleb. Špatné nejsou ani o něco levnější Trust GXT 310 Radius. Jejich zvuk vás sice neposadí na zadek a díky nepříliš kvalitnímu mikrofonu vás spoluhráči uslyší zkresleně, ale pokud „přimhouříte uši“, je zvuk na multiplayerové zápasy zcela dostatečný.

Nejrozumnější variantou je asi klasicky zlatý střed. Pokud nejste vyloženě audiofilové, v kategorii kolem 2 500 korun najedete sluchátka, která nabídnou kvalitní prostorový 7.1 zvuk a přitom neurazí ani při poslechu hudby ze streamovacích služeb. V této kategorii si navíc u řady modelů můžeme připlatit i za jejich bezdrátovou variantu. Ta je z hlediska běžného používání pohodlnější, nesmíte je však zapomínat nabíjet. Co se týče kvality zvuku, není mezi nimi prakticky žádný rozdíl a záleží jen na tom, jak je chcete používat. Pokud spíše ke konzoli v obýváku, asi se bezdrát vyplatí, pokud jste na klávesnici s myší u PC, je to nejspíše zbytečné. To si však musíte rozmyslet sami.

Opravdoví audiofilové udělají nejlépe, když si headset sestaví sami.

Pokud zvolíte drátovou variantu bývají sluchátka vybaveny i externím převodníkem (DAC), který nabízí lepší zvuk než integrovaná zvuková karta. K počítači se připojují standardně přes USB, ke konzolí pak ještě navíc optickým konektorem. Pozor, ne všechna sluchátka automaticky podporují zároveň X1 i PS4. V případě potřeby však jde samozřejmě vždy použít klasický audio jack, jen tím přijdete o některé přídavné funkce.

V této cenové kategorii mám vyzkoušené například Sony Wireless Gold Headset, který je za necelé dva tisíce korun výbornou investicí. Spjatý je logicky především s konzolemi Playstation, avšak bezdrátově funguje i na PC, jen musíte oželet prostorový zvuk. Povedenou „drátovou“ alternativou jsou pak třeba Trust GXT 383 Dion 7.1, která navíc kromě prostorového zvuku nabízejí i basovou vibraci. Jejich ryze funkční design doplněný pulzujícím modrým světlem se mi sice vyloženě nelíbí, ale zvuk ve hrách je pohlcující a o to jde především.

Já na to mám

Steel Series Arctic Pro patří ke špičce mezi herními headsety, čemuž odpovídá i cena.

Pokud nemáte hluboko do kapsy a chcete jednoznačně to nejlepší, připravte si alespoň pět tisíc korun. V tomto segmentu už vyložený odpad prakticky nenaleznete, otázkou však je, jestli nejde o zbytečnou investici. Měl jsem delší dobu půjčené SteelSeries Arctis Pro, a i když nabídly bez debaty nádherný zvuk, tu hlavní přidanou hodnotu spatřuji spíše ve věcech okolo.

Na rozdíl od levnějších modelů jsou pohodlná i dlouhodobě a člověk si ani neuvědomuje, že je má na hlavě. Žádná laciná koženka, ze které se uši zapotí, ale jemný textil, díky kovové kostře jsou navíc opravdu bytelná. Rovněž DAC převodník nejen skvěle vypadá, ale nabízí řadu pokročilých funkcí od ekvalizéru až po nastavení barvy LED diod.

Jenže pokud vás zajímá především kvalita zvuku, nijak výjimečný progres oproti předchozí kategorii jsem nepoznal. V této skupině najdeme prémiové modely řady výrobců, z těch vyhlášených mohu jmenovat například HyperX, Turtle Beach, Corsair nebo Razer, kteří však cílí spíše na ty, pro něž je důležitý design a pohodlí. Jenže skuteční audiofilové zřejmě nechtějí utrácet za „zbytečnosti“ typu dynamického podsvícení a výsuvného mikrofonu a za stejné peníze budou lovit z neherních variant, které se soustředí čistě jen na kvalitu zvukového přednesu. A poté si headset třeba sestaví sami, tak jak radí například pánové z kanálu Tek Syndicate.

Každopádně plošné odsouzení herních sluchátek jakožto předraženého braku je až příliš zjednodušující a rozhodně neplatí, že všechna herní sluchátka automaticky patří do koše. Naopak, I mezi nimi se dá najít řada výborných kousků a pokud hrajete opravdu hodně, určitě se koupě speciálního herního hardware vyplatí. Jen zde neplatí, že čím dražší, tím také automaticky kvalitnější.