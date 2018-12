OBRAZEM: Podívejte se na ta nejhorší tetování inspirovaná videohrami

Tetování už dávno nenesou stigma sociální spodiny a stala se běžnou součástí naší kultury. Této módě se samozřejmě nevyhýbají ani hráči počítačových her. Ne vždy to ovšem dopadne podle jejich představ. A někdy jsou špatně už samotné představy. Kolik lidí asi pochopí, že to není jen mizerně provedené tetování motorkáře, ale panáček z Elastomanie? | foto: http://www.gamekyo.com/blog38486_21_all.html