Stay awhile and listen. Do Heroes of the Storm míří Deckard Cain

Během dubna rozšíří arénovou strategii Heroes of the Storm nové postava. Jmenuje se Deckard Cain (profil na oficiálních stránkách) a se svojí ikonickou hláškou „Stay awhile and listen“ je důvěrně znám všem fandům Diabla.

Cain v týmu zastane podpůrnou roli. Základní dovedností je hojivá lahvička, kterou léčí spojence. Po nepřátelích může hodit Horadric Cube, čímž je nejenom zraní, ale také zpomalí. A konečně Scroll of Sealing vytvoří na zemi trojúhelník, který nepřátele uvnitř zastaví a zraní. Heroickou dovedností je Lorenado, což je tornádo, které posouvá nepřátele. Druhou je samozřejmě Stay awhile and listen, jež uspí nepřátele.