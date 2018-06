Nový event v Heroes of the Storm připomene epické bitvy Aliance a Hordy

10:21 , aktualizováno 10:21

Nadcházející event v arénové strategii Heroes of the Storm se jmenuje The Echoes of Alterac, poběží od 12. června do 9. července a už podle názvu je poznat, že čerpá z univerza Warcraft.