V Hitmanovi 2 můžete mlátit lidi chlazeným tuňákem po hlavě. První dojmy

Hitman je pro mě jedním z titulů, do nichž bych se hrozně rád pustil, ale pořád to odkládám, protože na proniknutí do jeho složitých mechanismů nemám trpělivost.

Davové scény jsou v Hitmanovi opět fantastické, v jeden moment mohou být na obrazovce desítky lidí.

Jde o do nejmenších detailů propracovaný simulátor nájemného vraha, který má naprostou svobodu, jak k řešení zadaného úkolu přistoupit. Jenže právě kvůli těmto vlastnostem je Hitman pro nováčky jen obtížně přístupný. Maximální snaha o realističnost je největší předností a zároveň i slabinou série.



Chystané pokračování (jde již o sedmý díl, pokud nebudeme počítat mobilní odbočky) na celém konceptu vůbec nic nemění. V podstatě je to úplně to samé co minule, jen tentokrát nové mise nebudou přidávány epizodicky, ale celá hra vyjde najednou.

Vražda na závodním okruhu

Měl jsem možnost si zahrát hned tu první, která se odehrává na závodním okruhu v Miami. Mým úkolem bylo zlikvidovat jednoho z jezdců kroužících po trati. V ideálním případě jsem měl cíl zlikvidovat tak, aby to vypadalo jako nehoda. Jenže jak toho dosáhnout? Třeba tím, že při příští zastávce v boxech přimontuji k závodnímu speciálu bombu.

Jenže cesta k tomuto cíli nebyla vůbec snadná. Abych se dostal přes bezpečnostní kontroly, musel jsem několikrát změnit převlek a obstarat si potřebné vybavení. Dlouhé minuty jsem se schovával v davu a číhal na vhodnou příležitost, kdy budu moci nic netušící oběti odlákat a okrást.

Během postupu jsem si všiml jen několika málo novinek. Před hlídači se dá nyní snadno schovat splynutím v davu, hra také nově ukazuje, pokud vás natočila bezpečnostní kamera. V tom případě musíte před dokončením mise tento důkaz o vaší přítomnosti odstranit ze záznamů, jinak nemáte šanci na nejlepší rating. A pak je tu nově možnost omráčit protivníka kusem syrové ryby, což je jedna z nejvíc cool věcí, které jsem letos na E3 viděl.

Úžasně zpracovaný dav

I když mě celou dobu prakticky vedl za ručičku jeden z vývojářů, dosáhnout splnění úkolu nebylo vůbec jednoduché. Je mi záhadou, jak někdo na podobně složitý postup může přijít sám od sebe. Hitman si však veškeré věnované úsilí zaslouží, oproti ostatním hrám kde nepřátelé padají k zemi po stovkách, je tady provedení jediného úspěšného atentátu daleko uspokojivější.

Hitman přichází nepozván a odchází nepoznán.

Na Hitmanovi mě dostalo fantastické zpracování davů. Najdeme tu masové scény, které se ve hrách jen tak nevidí, na obrazovce se v jeden okamžik může pohybovat až několik desítek realisticky se chovajících lidí.

Jestli si stejnou laťku kvality Hitman 2 udrží i v ostatních úrovních, bude to jednoznačná pecka. Autoři se o něj plánují starat i po vydání, stejně jako minule budou do hotových map doplňovat další úkoly.

Hitman 2 vyjde 13. listopadu na PC, X1 a PS4.