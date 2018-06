Zdá se, že 7. června se dočkáme odhalení nového Hitmana. Na Twitteru se nejprve objevila informace, že nový cíl bude zveřejněn ve čtvrtek. Warner Bros., který hry od IO Interactive nyní vydává, byl ovšem přímočařejší. Na stránkách totiž bylo krátce k vidění logo Hitmana 2.

Good afternoon, 47. The profiles have been uploaded. Your next target is... pic.twitter.com/0l1Tyu4gho