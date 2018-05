Oznámena definitivní edice Hitmana, vyjde v polovině května

Hitman: Definitive Edition

Studio IO Interactive uzavřelo dohodu s Warner Bros. Interactive Entertainment ohledně vydávání a distribuce posledního Hitmana. Vzniklo tak balení nazvané Hitman: Definitive Edition, které se začne prodávat 15. května, a to na PlayStation 4 (Pro) a Xbox One (X). Definitivní edice podle očekávání obsáhne všechen dosud vydaný obsah, který zrekapituloval český distributor Cenega:

„Balíček outfitů, základní hru Hitman Season One (7 exotických lokací, jako

je Paříž, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado, Hokkaido a ICA

Facility), obsah vydaný v rámci Hitnam Game of the Year Edition (4 nové

mise, 3 nové kontrakty, 3 unikátní zbraně k odemčení a 3 outfity –

Clown Suit, Cowboy Suit a Raven Suit), bonusovou letní epizodu, balíček

Hitman: Blood Money Requiem Pack a veškeré vydané kontrakty, výzvy

a herní aktualizace z Hitman Season One a Hitman Game of the

Year Edition.“